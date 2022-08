Même si Elon Musk est en pleine bataille juridique avec Twitter, il s'est rendu sur la plateforme pour dire qu'il achète Manchester United.

Alors que Musk était au milieu d'une discussion sur l'idéologie politique sur Twitter, il a terminé le fil de discussion avec le message suivant : "Aussi, j'achète Manchester United - bienvenue".

Elon Musk peut-il vraiment acheter Manchester United ?

Il est certain qu'un milliardaire comme Elon Musk, qui vaut environ 260 milliards de dollars, pourrait se permettre d'acheter Manchester United, l'un des clubs de football les plus populaires au monde, avec une base de fans fidèles et des finances solides.

Le club avait une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars à la clôture de la bourse de ce mardi, selon Reuters.

Toujours en mai, Forbes évaluait Manchester United à environ 4,6 milliards de dollars, avec un revenu de plus de 633 millions de dollars l'année dernière.

Qui est propriétaire de Manchester United ?

La famille Glazer est l'actuel propriétaire de Manchester United, après l'avoir acheté en 2005 pour environ 1 000 millions de dollars, et la valeur du club n'a fait qu'augmenter depuis.

Mais malheureusement pour la famille Glazer, le jeu de l'équipe sur le terrain n'a pas été à la hauteur de son succès économique, et ces dernières années, une partie croissante des fans leur a demandé de vendre l'équipe.

Le mouvement anti-Glazer a été déclenché par la tentative ratée de Manchester United de rejoindre une Super Ligue européenne nouvellement créée aux côtés de certains des clubs les plus populaires et les plus puissants du continent, mais l'idée a depuis été annulée sous les critiques du monde du football.