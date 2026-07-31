L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a salué la performance du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, le qualifiant d'« humble » et doté d'une « personnalité formidable », après son doublé lors du match nul face à l'équipe anglaise de Birmingham City, affirmant que le joueur de 18 ans possède les qualités requises chez un avant-centre.

Flick a déclaré lors de la conférence de presse tenue à l'issue de la rencontre, qui s'est terminée sur un score de 2-2 avant que les Blaugrana ne s'inclinent aux tirs au but : « Hamza est très humble et possède une personnalité formidable. Il cherche toujours à donner le meilleur de lui-même et dispose d'un grand potentiel. »

Voici ce que je demande à un avant-centre

Le technicien allemand a ajouté : « En tant qu'attaquant, il doit être présent dans ces situations à l'intérieur de la surface de réparation, et il l'a été aujourd'hui. C'est ce que je demande à un avant-centre », dans une allusion claire à sa pleine satisfaction quant à la performance du joueur égyptien, auteur des deux buts du Barça dans ce match.

Les propos de Flick viennent renforcer la position de Hamza dans la concurrence pour le poste d'avant-centre, notamment alors que le club catalan cherche à recruter un nouvel attaquant lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Flick évite d'évoquer de nouvelles recrues

Interrogé sur la possibilité de l'arrivée d'un autre attaquant dans l'équipe, Flick a évité de parler des joueurs qui ne font pas actuellement partie de l'effectif, déclarant : « Nous nous concentrons uniquement sur ce que nous avons, sur les joueurs actuellement présents, et rien d'autre. Je ne rêve pas. »

Le technicien allemand a insisté sur le fait que la progression de l'équipe dépendra du travail quotidien, ajoutant : « Nous avons un grand objectif pour cette saison, mais tout dépend de la manière dont nous travaillons chaque jour. Le plus important, c'est l'effort des joueurs, leur mentalité et la dynamique de l'équipe. L'équipe est ce qui compte le plus au final. »

Satisfaction quant à la performance des jeunes joueurs

Flick a reconnu que l'équipe avait souffert à certains moments du match, en particulier lors de la première période, expliquant : « Nous avons manqué de possession de balle et commis quelques erreurs, mais je suis content. Le ressenti général est bon, et l'ensemble du staff technique est satisfait de la performance des jeunes joueurs. »

Il a particulièrement salué la réaction des joueurs de l'équipe réserve et des jeunes face à un adversaire d'un niveau supérieur, déclarant : « Le plus important, c'est qu'ils ont montré leur qualité, et j'apprécie vraiment cela. C'est un plaisir de travailler avec eux et de suivre leurs réactions dans de tels matches, avec cet esprit combatif. »

Éloges pour Adeyemi et estime pour Rashford

Flick a également évoqué la nouvelle recrue estivale Karim Adeyemi, qui a disputé ses premières minutes en tant que joueur du Barça, déclarant : « Il a un grand potentiel à révéler. Il y a des aspects qu'il doit encore améliorer, mais il ne s'est pas entraîné avec nous très longtemps, et il possède une grande qualité. C'est bien de le voir sur le terrain, et je suis certain qu'il apportera beaucoup. »

Enfin, il a abordé le départ de Marcus Rashford, prêté par Manchester United, et l'arrivée d'Anthony Gordon, exprimant sa grande estime pour le travail accompli avec Rashford : « Sa situation n'était pas facile, et parfois les prêts ne se transforment pas en transferts définitifs. Il va nous manquer, mais nous devons l'accepter. Gordon est arrivé, il est très enthousiaste à l'idée de jouer pour le Barça et livre de belles prestations. »

Concernant Ferran Torres, il a déclaré : « Je lui ai parlé pendant la Coupe du monde, mais il est maintenant en vacances ; c'est un joueur important pour nous », en référence à l'importance de l'ailier espagnol dans ses plans pour la saison prochaine.