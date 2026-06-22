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Éloge espagnol : Yamal évoque Ronaldo lors de l’ère dorée du Real Madrid

Coupe du monde
L. Yamal
C. Ronaldo
Espagne
Real Madrid
Espagne

Ciro López, analyste de l’émission « Tiempo de Juego », s’est dit impressionné par la performance de Lamine Yamal, star de la sélection espagnole, lors de la rencontre face à l’Arabie saoudite.

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial, l’attaquant a brillé contre l’Arabie saoudite, contribuant à la victoire 4-0 des « Matadors » espagnols.

Le site de la radio Cadena Cope a relayé ses propos : « Yamal est le joueur qui change tout, c’est notre Messi, ou un Cristiano Ronaldo à l’époque dorée du Real Madrid. »

Il souligne que le jeune attaquant déséquilibre constamment les défenses et, aligné d’entrée, empêche tout schéma défensif adverse de se mettre en place.

Il a toutefois nuancé son propos : « L’adversaire a pesé sur le score : l’Arabie saoudite n’a pas adopté une attitude strictement défensive comme le Cap-Vert, ce qui a facilité la tâche des Matadors.

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Uruguay
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Espagne
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Néanmoins, il a conclu en insistant sur le fait que le vrai facteur décisif avait été la présence de Lamine Yamal dans le onze de départ.

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