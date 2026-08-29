José Mourinho a tranché sur l'avenir de Thiago Pitarch, le jeune milieu de terrain du Real Madrid, en affirmant sa volonté de le conserver au sein de l'équipe première et en rejetant l'idée d'un départ malgré les offres reçues, avant de conclure ses propos par un conseil amusant adressé au joueur de 19 ans, qui a fait rire l'assistance lors de la conférence de Valdebebas.

Mourinho a déclaré que Pitarch avait prouvé sa capacité à évoluer avec l'équipe première, soulignant que ses nombreuses apparitions avec le Castilla confirmaient qu'il possédait les qualités requises, mais il a insisté sur le fait que son niveau le destinait à des compétitions plus relevées que celles du championnat où joue le Castilla.

L'entraîneur portugais a ajouté : « C'est un joueur essentiel de l'équipe première, et je l'apprécie beaucoup. Il possède des qualités remarquables, et il fait partie de ce groupe composé de 21 joueurs », affirmant que le joueur rejoindrait le groupe dès qu'il serait prêt et qu'il aurait sa chance de participer.

Mourinho a expliqué que Pitarch, bien qu'il soit actuellement inscrit dans les rangs du Castilla, était devenu un élément des plans de l'équipe première, ce qui s'est également traduit par la signature d'un nouveau contrat avec le club en tant que joueur de l'équipe première, un geste qui confirme la confiance du staff technique dans ses capacités.

L'entraîneur a évoqué le rôle qu'a joué Álvaro en offrant au joueur de nombreuses opportunités avec le Castilla, affirmant que ces apparitions avaient clairement démontré sa capacité à jouer, mais il estime que la concurrence dont Pitarch a besoin dépasse le niveau auquel le Castilla dispute ses matches.

Pour conclure ses propos, Mourinho est passé au registre de l'humour en adressant un conseil direct au jeune joueur : « La seule chose que je lui dirai, c'est que les muscles de ses jambes ressemblent à ceux des miennes, et qu'il doit prendre quelques kilos grâce à un entraînement acharné », un commentaire qui a été accueilli par des rires dans la salle de presse.