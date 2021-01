Elche-Barcelone (0-2) - Le Barça l'emporte sans convaincre à Elche

Guère convaincant, le Barça s'est imposé à Elche grâce à De Jong, buteur et passeur pour se replacer sur le podium de la Liga.

Le Barça ne laisse par le s'échapper au classement de la . Au lendemain de la victoire des Merengue à Alavès, les hommes de Ronald Koeman ont répondu par un succès étriqué à Elche, maintenant l'écart entre les deux équipes à trois petits points.

Une victoire qui aura mis près de 40 minutes à se dessiner, et ce malgré une domination sans guère de surprise dans la possession pour les Blaugrana, privés de Lionel Messi, qui purgeait là son deuxième match de suspension après son expulsion lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao.

La première véritable occasion catalane intervient finalement à la demi-heure de jeu et, une fois n'est pas coutume, à la suite d'un corner. Le ballon revient sur Jordi Alba, dont la demi-volée en première intention ne trouve pas le cadre.

Busquets et Pedri se montrent à leur tour dangereux dans la foulée, avant de voir la situation être débloquée une nouvelle fois par Frenkie de Jong sur une action étrange. Le centre de Braithwiate est dévié vers le but par le défense d'Elche, et le milieu de terrain néerlandais assure le coup pour le pousser au fond (0-1, 39e).

L'article continue ci-dessous

Griezmann, Dembélé et compagnie ne haussent toujours pas le ton dans un second acte maîtrisé. Sauf sur ce déboulé de Rigoni plein axe qui devance Mingueza pour s'en aller défier Ter Stegen, mais le gardien allemand a le dernier mot. Le Barça a eu chaud.

La fin de match est disputée sur un rythme de sénateur entre un vice-champion en titre incapable d'accélérer et un 19e de trop limité pour inquiéter un onze aussi technique. Trincao se montre sur une frappe en angle fermée puis une tête repoussée par Badia.

Les Blaugrana trouvent tout de même la faille une deuxième fois à l'entame du temps additionnel sur une belle action de Frenkie de Jong, conlue de la tête par Riqui Puig, tout juste entrée en jeu. Le Barça enchaîne une quatrième victoire consécutive en championnat et conserve sa place sur le podium, juste devant Séville qui avait mis la pression en dominant Cadix, samedi.