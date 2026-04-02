Anwar El Ghazi a définitivement remporté la longue bataille juridique qui l'opposait au FSV Mayence 05. Jeudi, la Cour fédérale du travail allemande, à Erfurt, a rejeté le dernier recours du club de Bundesliga. Peu après, l'attaquant de l'Al-Sailiya SC (au Qatar) a réagi par une déclaration virulente sur les réseaux sociaux.

Mayence avait licencié El Ghazi sans préavis fin 2023 en raison de ses déclarations pro-palestiniennes. En juillet 2024, le juge avait déjà jugé ce licenciement invalide, estimant que ces messages relevaient de la liberté d'expression.





En appel également, en novembre 2025, Mayence a été débouté par le tribunal régional du travail de Rhénanie-Palatinat. Avec le rejet de ce dernier recours, la bataille juridique est désormais définitivement tranchée. Le club doit donc verser le salaire restant.

Le montant est estimé entre 1,5 et 1,7 million d'euros pour la période allant de novembre 2023 à juin 2024. De plus, l'attaquant réclame une indemnité supplémentaire de 1,2 million d'euros.

L'attaquant de 30 ans a réagi presque immédiatement par des propos virulents sur X. « Ils ont encore essayé et ils ont encore échoué », commence-t-il son message. « Non, je ne parle pas des tentatives de génocide répétées et infructueuses depuis des décennies visant à exterminer les Palestiniens, mais des tentatives ridicules et pathétiques du FSV Mayence 05 de faire à nouveau appel de leur défaite dans mon affaire devant le tribunal allemand, pour ensuite perdre à nouveau. »

El Ghazi souligne ensuite que ce jugement est pour lui une forme de justice. « Aujourd’hui, le tribunal allemand a rejeté le dernier recours du FSV Mayence 05, rendant ainsi le jugement précédent définitif et rendant justice. Une victoire convaincante. »

Il se montre également intransigeant envers la direction de Mayence. « Il est temps que les dirigeants malavisés du FSV Mayence 05 cessent leurs manœuvres et me versent le solde de mon contrat. »

Il ajoute que cet argent sera affecté à une cause bien précise. « Il existe des causes louables qui viennent en aide aux enfants de Gaza », explique El Ghazi. « J'espère que cela apportera un peu de réconfort à la direction du FSV Mayence 05. » Il conclut sa déclaration par les mots « Free Palestine ».