El Ahmadi crée la sensation : « Tout le monde évoque Kees Smit, pourtant ce joueur est plus complet ! »

Karim El Ahmadi estime que Gjivai Zechiël est un milieu de terrain plus complet que Kees Smit, la vedette de l’AZ. Dans l’émission « Voetbalpraat » sur ESPN, l’ancien joueur du Feyenoord salue les performances du jeune international de 21 ans, actuellement prêté au FC Utrecht par le club rotterdamois. Pour lui, le jeune homme a déjà démontré qu’il était prêt à assumer un rôle dans un club de haut niveau.

Au cours de l’émission, l’évolution de plusieurs jeunes milieux de terrain néerlandais a été évoquée, dont celle de Smit, très apprécié. « Tout le monde parle de Smit, et c’est vrai qu’il est très bon. Mais Zechiël a déjà prouvé ce qu’il savait faire dans les grands matchs. Quand il s’agit de défendre ou de ne pas se faire déborder, je le trouve plus complet », a tranché l’ancien milieu de terrain de Feyenoord.

Marciano Vink partage largement cet avis et s’interroge à voix haute sur l’avenir du jeune homme : « Je suis vraiment curieux de savoir où il jouera la saison prochaine. Il a déjà connu deux très bons prêts », rappelle Vink, en référence à ses passages au Sparta Rotterdam puis au FC Utrecht.

Pour El Ahmadi, le joueur a déjà prouvé qu’il méritait sa place au plus haut niveau : « Ce qu’il a montré jusqu’ici à Utrecht, notamment en Europa Conference League et dans les grands matchs, démontre qu’il peut jouer dans un club de premier plan », assure-t-il. L’analyste rappelle toutefois la concurrence à Feyenoord, où Robin van Persie dispose déjà d’un effectif fourni au milieu de terrain.

Selon El Ahmadi, un transfert au PSV ne serait même pas inconcevable : « Au PSV, certains milieux de terrain vont probablement partir. Il pourrait alors tout à fait y trouver sa place », a-t-il déclaré. Vink fait ensuite remarquer que Zechiël devrait y affronter la concurrence de joueurs tels que Paul Wanner, Guus Til et les autres milieux de terrain de l’effectif de Peter Bosz.

Un retour au Feyenoord apparaît comme l’option la plus réaliste pour Zechiël. El Ahmadi analyse : « Il n’est pas condamné à être immédiatement titulaire, mais il a déjà prouvé qu’il frôlait le niveau d’un club de haut rang. »

Un retour au sein du club de Rotterdam présenterait un intérêt supplémentaire, car Zechiël a déjà croisé la route de Van Persie. En décembre, le milieu de terrain a reconnu dans le podcast Buitenspel de la NOS s’être comporté en « rebelle » envers l’actuel coach des Rotterdamois alors qu’il était encore junior. À l’époque, il préférait intégrer le groupe professionnel plutôt que d’évoluer avec les moins de 19 ans en Youth League.

Depuis, le climat s’est nettement apaisé entre les deux hommes, ce qui laisse penser qu’une nouvelle collaboration est possible.