Egypte - Zimbabwe : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un roi blessé qui débarque au Maroc. Dans le dur à Liverpool et sortant d'un conflit ouvert avec Arne Slot, Mohamed Salah arrive à la CAN 2025 avec une soif de revanche immense. Ce lundi soir à Agadir (20h00), pour l'entrée en lice de l'Égypte face au Zimbabwe, le capitaine des Pharaons ne jouera pas seulement pour son pays, mais aussi pour son honneur. Son objectif ? Guider sa nation vers un 8ème titre continental, lui qui a échoué deux fois en finale (2017, 2021), et prouver au monde qu'il reste le meilleur joueur du continent.

Hossam Hassan et le rêve du 8ème sacre

Pour l'épauler, Hossam Hassan, légende vivante aux trois CAN remportées, a bâti un groupe mêlant expérience et sang neuf. Le sélectionneur égyptien a publiquement soutenu sa star, affirmant que le moral de Salah était "au beau fixe". Dans un groupe B relevé (avec l'Afrique du Sud), l'Égypte n'a pas le droit à l'erreur d'entrée. Une victoire convaincante est attendue pour lancer la machine et faire taire les doutes nés de la tempête anglaise.

Getty Images

Zimbabwe : orphelin de Munetsi, mais porté par 1992

En face, le Zimbabwe se présente affaibli. La non-convocation de Marshall Munetsi, pilier de Reims et vice-capitaine, a créé une vive polémique au pays, le joueur s'estimant apte malgré une blessure. Mais les Warriors, emmenés par Marvelous Nakamba, veulent croire au miracle. Ils s'accrochent au souvenir de 1992, année de leur unique victoire historique face aux Pharaons. Face à l'ogre égyptien, ils tenteront de jouer les trouble-fêtes dans ce qui ressemble à un duel entre David et Goliath.

Sur quelle chaine suivre le match Egypte - Zimbabwe

La rencontre entre l'Egypte et le Zimbabwe sera à suivre ce lundi 22 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1 . Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Egypte - Zimbabwe

La rencontre entre l'Egypte et le Zimbabwe se tiendra ce lundi 22 décembre à partir de 21h00, heure française, au Stade Agadir.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de l'Egypte

L'Égypte arrive à la CAN amputée de deux figures marquantes de sa défense. Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), pilier incontournable depuis plusieurs années, est forfait pour la compétition après une rupture du ligament croisé antérieur en avril, aggravée d'une récente blessure musculaire au mollet durant sa rééducation. Le défenseur central de 26 ans, réputé solide en duels et organisateur de la ligne arrière, aurait dû être essentiel face aux adversaires exigeants du groupe B. Ahmed Nabil Koka (Al Ahly), habitué de la sélection, n'a pas été rappelé non plus, laissant un vide organisationnel à l'arrière. Seul point positif : Emam Ashour effectue son retour après une longue absence depuis 2024.

Pronostics des groupes de la CAN 2025

Infos sur l'équipe de Zimbabwe

Sur le plan offensif, Hossam Hassan s'appuiera sur son dispositif éprouvé :en capitaine, épaulé par(Manchester City),(Nantes) et. Hassan a privilégié la continuité, conservant une majorité de joueurs égyptiens aguerris aux compétitions continentales. En défense,demeure le choix numero uno, tandis queetapportent l'expérience requise. Cette composition mêle jeunesse et expérience, testée en amical contre le Nigeria avant d'affronter le Zimbabwe.

Le Zimbabwe arrive au Maroc considérablement affaibli par l'absence de Marshall Munetsi, vice-capitaine et milieu clé de Wolverhampton. Blessé au mollet face à Nottingham Forest début décembre, le joueur s'estime capable de participer mais la Zifa, craignant des frais médicaux exorbitants en cas de rechute, a tranché pour son exclusion, malgré l'offre de soutien médical des Wolves. Knowledge Musona (Laramie County) est également absent, touché à un ischio-jambier, privant les Warriors d'un élément offensif expérimenté. S'ajoutent à ces défections Tymon Machope (blessure du mollet) et l'absence de Jordan Zemura, renforçant l'instabilité dans le secteur défensif.

Sous la direction du nouvel entraîneur roumain Mario Marinica (contrat d'un an depuis novembre), le Zimbabwe s'appuiera sur Marvelous Nakamba (Luton Town), capitaine et métronome du milieu. La composition probable verra Elvis Chipezeke entre les buts, une défense regroupant Teenage Hadebe, Divine Lunga (Mamelodi Sundowns) et le jeune talent Munashe Garananga (FC Copenhague). En attaque, Prince Dube et Daniel Msendami auront pour mission de créer des surprises face aux favoris du groupe B.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement