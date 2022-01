Egypte-Maroc (2-1 a.p.) : L'Egypte renverse le Maroc et rejoint le Cameroun

Avant ce derby du Maghreb, Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc avait dit qu'il se méfiait de « l'expérience et du vice dans le jeu » de l'Egypte. Coach Vahid avait vu juste car le déroulement des événements lui a donné raison.

Hakimi et Boufal avaiant lancé le Maroc

C'est pourtant le Maroc qui faisait la meilleure entame de match. Dès la cinquième minute de jeu, Achraf Hakimi était fauché dans la surface de réparation par Ayman Ashraf. Après consultation de la VAR, l'arbitre accordait le penalty que transformait Sofiane Boufal (7e).

Malgré ce début canon, la partie était fermée et il ne se passait plus grand-chose jusqu'à la pause !

Salah : un but, une passe décisive

Au retour des vestiaires, le sélectionneur de l'Egypte, Carlos Queiroz, sortait un défenseur central, Ahmed Hegazy, pour faire entrer en jeu un attaquant : Mahmoud Hassan Trezeguet.

Un choix payant puisque cela redynamisait l'attaque des Pharaons : Trezeguet mettait immédiatement le feu dans la défense marocaine avec un tir frôlant le poteau droit (49e).

Quelques minutes plus tard, sur un corner, Mohamed Salah, totalement esseulé, en profitait pour remettre les équipes à égalité (53e).

La rencontre devenait de plus en plus hachée et tendue et à un quart d'heure de la fin, une bagarre générale éclatait. L'arbitre, clément, adressait seulement un carton jaune à Achraf Hakim et à Mostafa Mohamed.

Trezeguet délivre l'Egypte

A neuf minutes de la fin du temps réglementaire, le Maroc manquait la balle de match : le gardien égyptien Abou Gabal repoussait sur sa transversale une tête puissante d'Aguerd.

Sur cette action, Abou Gabal se blessait et après tout un cinéma, il cédait finalement sa place à Mohamed Sobhy, qui fêtait ainsi sa première sélection, lors de la prolongation (95e).

Une prolongation qui voyait l'Egypte se détacher définitivement avec un but de Trezeguet qui bénéficiait d'un caviar de Salah (100e).

En demi-finale, l'Egypte fera face à un défi de taille puisqu'il rencontrera le Cameroun, pays hôte de cette CAN.