Egypte - Côte d'Ivoire : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue d’offrir du beau spectacle aux amoureux du football africain. Les quarts de finale de la compétition regroupent plusieurs nations qui ont déjà inscrits leurs noms au palmarès de la CAN. Ce samedi, l’Egypte, septuple championne d’Afrique, et la Côte d’Ivoire, tenante du titre avec trois sacres, vont se défier pour une place en demi-finales.

Pronostic Egypte - Cote d'Ivoire : Choc de titants à Agadir pour une place en demies

L’Égypte au forceps pour confirmer son renouveau

Bousculée mais jamais renversée, l’Égypte a dû puiser dans ses ressources pour se défaire du Bénin en huitièmes de finale. Accrochés en toute fin de rencontre, les Pharaons ont été contraints de passer par la prolongation avant de faire la différence (3-1, a.p.) et de valider leur billet pour les quarts. Une qualification dans la douleur qui s’inscrit toutefois dans un parcours globalement maîtrisé. Portée par Mohamed Salah, la sélection égyptienne avait pris une option sur la première place de son groupe grâce à des succès initiaux face au Zimbabwe (2-1) et à l’Afrique du Sud (1-0), malgré un nul sans relief contre l’Angola (0-0). Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Égypte affiche des signes de progression par rapport à la dernière CAN, conclue prématurément au stade des huitièmes. Depuis son sacre de 2010, elle n’avait plus dépassé les demi-finales qu’en 2017 et 2021. Bête noire de la Côte d’Ivoire, les Pharaons comptent sortir à nouveau les Éléphants et poursuivre leur aventure.

La Côte d’Ivoire revancharde face aux Pharaons

De son côté, la Côte d’Ivoire poursuit sa marche avec autorité. Les Éléphants ont frappé fort en huitièmes de finale en dominant largement le Burkina Faso (3-0), une rencontre pliée dès la première demi-heure. Solides et inspirés, les Ivoiriens confirment leur montée en puissance dans une compétition où ils n’ont réellement été accrochés que par le Cameroun (1-1) lors de la phase de groupes. Vainqueurs également du Mozambique (1-0) et du Gabon (3-2), ils ont arraché la première place du groupe F au terme d’un parcours exigeant. Cette dynamique positive s’inscrit dans la continuité du travail mené par Emerse Faé, nommé sélectionneur en cours de CAN 2023 avant de guider son équipe vers le titre continental. Depuis, l’ancien milieu nantais a relancé durablement la sélection ivoirienne, qualifiée elle aussi pour la Coupe du monde 2026, synonyme de retour sur la scène mondiale après douze années d’absence. Samedi face à l’Egypte, la Côte d’Ivoire, emmenée par Amad Diallo, comptent vaincre le signe indien et éliminer enfin les Pharaons en phase à élimination directe de la CAN.

Sur quelle chaine suivre le match Egypte - Côte d'Ivoire

La rencontre entre l'Egypte et la Cote d'Ivoire sera à suivre ce dimanche 10 décembre 2026 à partir de 20h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Egypte - Cote d'Ivoire

Le match entre l'Egypte et la Cote d'Ivoire se tient ce samedi 10 janvier à 20h00, heure française, au Stade Adrar d'Agadir.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 12 M. Hamdi Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de l'Egypte

L’Égypte aborde ce rendez-vous décisif avec un effectif amoindri par rapport au tour précédent. Les Pharaons devront composer sans Attia, suspendu, alors que le milieu d’Al Ahly (29 sélections) manquera ce quart de finale. La défense est également touchée puisque le latéral gauche Hamdi (Pyramids FC, 36 capes) est contraint de déclarer forfait jusqu’à la fin de la compétition. Sur le plan offensif, Trezeguet (Al Ahly, 22 buts en 88 sélections) ne sera pas non plus de la partie pour ce choc, même si son absence ne remet pas en cause sa disponibilité pour d’éventuelles échéances futures. Dans ce contexte, tous les regards se tourneront vers Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool (112 sélections, 66 buts), véritable leader de la sélection, a inscrit son troisième but du tournoi au terme de la prolongation du huitième de finale et reste l’arme numéro un des Égyptiens dans la surface adverse. À ses côtés, Omar Marmoush (42 capes, 9 buts) incarnera l’autre principale menace offensive, même si l’attaquant de Manchester City n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise depuis le début de la CAN.

Infos sur l'équipe de Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire, de son côté, se présente dans une configuration bien plus favorable. Vakoun Bayo (Udinese, 3 buts en 11 sélections) a effectué son retour lors de la précédente rencontre, mais l’attaquant devrait encore débuter sur le banc. Pour le reste, le sélectionneur ivoirien peut s’appuyer sur un groupe quasiment au complet, articulé autour d’une défense solide composée de Guéla Doué (Strasbourg, 16 sélections), Odilon Kossounou (Atalanta, 33 capes), Evan Ndicka (AS Rome, 26 capes) et Ghislain Konan (Gil Vicente, 50 sélections), tous installés comme des titulaires indiscutables. Au milieu, Franck Kessié (Al-Ahli), récemment devenu centenaire en sélection, demeure l’un des piliers du dispositif, soutenant un Amad Diallo en pleine réussite. L’attaquant de Manchester United (15 sélections, 5 buts) a déjà inscrit trois buts dans le tournoi, dont un décisif en huitièmes de finale. Autre motif de satisfaction, le jeune ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé (8 capes, 3 buts), vient enfin d’ouvrir son compteur, confirmant la profondeur offensive de cette équipe ivoirienne.

La forme des deux équipes

