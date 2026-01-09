Pronostic Égypte vs Côte d’Ivoire 10/01/2026 : choc de titans à Agadir pour une place en demies

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel extrêmement serré qui pourrait basculer d'un côté comme de l'autre, avec un scénario possible de match nul à l'issue du temps réglementaire.

Pronostic Égypte vs Côte d’Ivoire : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Égypte vs Côte d’Ivoire

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Égypte 1-1 Côte d'Ivoire

Pronostic des buteurs : Égypte - Mohamed Salah ; Côte d'Ivoire - Amad Diallo

Nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte court après une huitième couronne cette année au Maroc. Derrière le pays hôte, les Pharaons faisaient figure de grands favoris avant le coup d'envoi de la compétition.

Pourtant, leur parcours jusqu'ici n'a pas franchement convaincu. Dès la phase de poules, les coéquipiers de Mohamed Salah ont dû s'en remettre à un brin de réussite pour s'extirper de leur groupe. En huitième de finale, le sélectionneur Hossam Hassan avait promis une montée en puissance, mais ses joueurs ont encore déçu face au Bénin. Il aura fallu attendre les prolongations pour les voir enfin faire la différence et s'imposer 3-1.

De leur côté, les Éléphants de Côte d'Ivoire semblent suivre une trajectoire familière. Souvenez-vous de la CAN 2023 : miraculés, ils avaient fini par soulever le trophée à domicile. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à trois victoires d'un doublé historique.

Sortis d'un groupe relevé avec deux victoires et un nul face au Cameroun, les Ivoiriens ont confirmé leur montée en puissance en balayant le Burkina Faso (3-0) au tour précédent. Emerse Faé, l'homme de la situation depuis son intérim victorieux en 2023, bénéficie désormais du plein soutien de sa fédération et compte bien s'offrir un nouveau scalp prestigieux.

Les effectifs probables pour Égypte vs Côte d’Ivoire

Composition attendue d'Égypte : El Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi, Attia, Fathi, Adel, Salah, Marmoush, Trezeguet.

Composition attendue de Côte d’Ivoire : Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessié, Sangaré, S. Fofana, Diallo, Guessand, Diomandé.

Domination historique vs résilience tactique

Malgré une forme en dents de scie, l'Égypte possède une culture de la gagne indéniable. Les Pharaons restent sur une série impressionnante de 14 matchs sans défaite contre des nations africaines (12 victoires). De plus, les septuples champions d'Afrique ont remporté leurs cinq derniers quarts de finale de la CAN. Le prestige de l'affiche pourrait bien réveiller leur meilleur football.

La Côte d'Ivoire arrive cependant lancée, forte de 8 victoires sur ses 11 derniers matchs. Si cette régularité est encourageante, l'histoire récente des Éléphants en phase éliminatoire est plus contrastée : hors de leurs sacres en 2015 et 2023, ils ont souvent buté sur le stade des quarts lors des précédentes éditions.

L'avantage psychologique penche légèrement du côté égyptien, vainqueurs de 4 des 6 dernières confrontations directes, dont une qualification aux tirs au but lors de l'édition 2021. Si l'Égypte part favorite sur le papier, le match nul reste une option très sérieuse.

Pronostic 1 Égypte vs Côte d’Ivoire : Égypte ou Nul à une cote de 1,48 sur Winamax

Les Éléphants prêts à frapper les premiers

Si les hommes de Hassan sont favoris pour la qualification, il est peu probable qu'ils survolent la rencontre. Les Pharaons peinent à entrer dans leurs matchs, n'ayant inscrit qu'un seul but en première période depuis le début du tournoi (un penalty contre l'Afrique du Sud).

Leurs cinq autres buts ont été marqués après la pause, signe d'un certain manque de sérénité initial. À l'inverse, la Côte d'Ivoire ne devrait pas rester passive. Les joueurs de Faé ont déjà inscrit trois buts en première mi-temps durant cette CAN et ont ouvert le score lors de 6 de leurs 8 derniers matchs internationaux. Portés par leur dynamique, les Éléphants pourraient bien débloquer le tableau d'affichage samedi.

Pronostic 2 Égypte vs Côte d’Ivoire : Premier buteur - Côte d’Ivoire à une cote de1,98 sur Winamax

L’atout Amad Diallo

Le facteur X côté ivoirien se nomme Amad Diallo. Meilleur buteur de sa sélection dans cette CAN, l'ailier de Manchester United a déjà trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 4 matchs. Fait notable : le seul match où il n'a pas marqué est celui qu'il a débuté sur le banc.

Titulaire et étincelant contre le Burkina Faso (un but, une passe décisive), il a déjà glané deux trophées d'Homme du Match. Avec 4 buts lors de ses 5 dernières apparitions (club et sélection confondus), Diallo est en pleine confiance. Cerise sur le gâteau : ses trois buts dans cette CAN ont tous été des ouvertures du score.

Pronostic 3 Égypte vs Côte d’Ivoire : Buteur à tout moment - Amad Diallo à une cote de 4,30 sur Winamax

