Egypte - Bénin : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les matchs s’enchaînent au Maroc à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La compétition a entamé ce weekend la première phase à élimination directe avec les huitièmes de finale. Ce qui va se poursuivre ce lundi avec un duel intéressant entre l’Egypte et le Bénin.

Pronostic Egypte - Bénin : Le réveil des Pharaons ou la douche froide

L’Egypte a un statut à assumer

Nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations avec sept trophées, l’Égypte aborde toujours la compétition avec le statut de référence. Pourtant, le souvenir du dernier sacre, acquis en 2010, commence à s’éloigner et l’élimination dès les huitièmes de finale lors de l’édition 2023 avait laissé un goût d’inachevé. Portés par Mohamed Salah et déterminés à renouer avec les sommets, les Pharaons ont néanmoins répondu présents lors de la phase de groupes. Sans toujours briller dans le jeu, ils ont assuré l’essentiel en terminant en tête du groupe B. Les succès face au Zimbabwe (2-1) puis à l’Afrique du Sud (1-0) ont rapidement scellé leur première place, avant un dernier match sans enjeu conclu par un nul face à l’Angola (0-0), l’occasion pour le sélectionneur Hossam Hassan de procéder à une large revue d’effectif. Ce qui a notamment permis de reposer certains cadres avant le duel épineux contre le Bénin, lundi.

Le Bénin en quête d’un nouvel exploit

Absent des deux dernières éditions de la CAN, le Bénin signe cette année son retour parmi l’élite africaine. Placés dans le groupe D, les Guépards ont dû composer avec une opposition relevée pour décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. Sans surprise, ils ont cédé face à la République Démocratique du Congo (0-1) puis au Sénégal (0-3), deux adversaires supérieurs sur le papier. En revanche, le succès précieux obtenu contre le Botswana (1-0) leur a permis de terminer à la troisième place du groupe et de poursuivre l’aventure. La marche s’annonce toutefois particulièrement haute face à l’un des grands favoris du tournoi. Quart de finaliste lors de sa dernière participation en 2019, le Bénin espère réaliser une épopée similaire, voire faire mieux, et cela passe par un exploit face aux Pharaons, lundi.

Horaire et lieu du match Egypte - Bénin

Le match entre l'Egypte et le Bénin aura lieu ce lundi 5 janvier à partir de 17h00 au Stade Adrar d'Agadir

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Egypte

Ce lundi, la sélection égyptienne pourra de nouveau s’appuyer sur son latéral droit titulaire Mohamed Hany, de retour après suspension, ce qui permet au staff de disposer d’un groupe quasiment au complet. Auteur de deux réalisations depuis le début du tournoi, le capitaine Mohamed Salah est bien opérationnel, tout comme Omar Marmoush, buteur face au Zimbabwe. Le trio offensif devrait être complété par Mahmoud Trezeguet, alors que Mostafa Mohamed se contente pour l’instant d’un rôle de doublure. Fidèle à sa tradition, le groupe égyptien repose en grande partie sur des joueurs évoluant dans le championnat local, considéré comme l’un des plus compétitifs du continent africain.

Infos sur l'équipe du Bénin

En face, le Bénin devra composer avec un forfait important en défense, puisqu’Abdoul Rachid Moumini, titulaire lors de la première journée, est suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Sur le plan offensif, le capitaine Steve Mounié est annoncé incertain par la presse béninoise, tout comme le latéral gauche, David Kiki, touché à l’entrainement et qui n’est toujours pas apparu lors de cette CAN. L’attaque béninoise devrait donc être portée par Junior Olaitan, sociétaire de Göztepe et Aiyegun Tosin (Lorient). Jusqu’ici, l’unique but inscrit par les Guépards dans la compétition a été l’œuvre du latéral gauche Roche, évoluant au Petrolul Ploiesti. Formés aux Girondins de Bordeaux, le défenseur Olivier Verdon et le milieu de terrain Dodo D’Almeida s’imposent par ailleurs comme des piliers de cette sélection, apportant expérience et stabilité dans un contexte relevé.

