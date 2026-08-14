L'avenir du Portugais Rafael Leão est passé du statut de transfert majeur attendu à celui de lourd fardeau pour le Milan AC, après que le club a décidé de revoir ses exigences financières à la baisse de manière stupéfiante et d'ouvrir la porte à un départ pour moins de la moitié de sa clause libératoire.

Le réseau « Football Italia » a révélé que le nouvel entraîneur des Rossoneri, Rúben Amorim, ne semble pas totalement convaincu par la star portugaise et l'a placé sur la liste des joueurs susceptibles d'être vendus cet été en cas d'offre convenable.

Leão (27 ans) avait informé la direction du Milan AC, à l'issue de la saison 2025-2026, de son souhait de vivre une nouvelle expérience hors d'Italie, avec une préférence pour un transfert vers le championnat anglais ou espagnol. Alors qu'il ne lui reste que deux années de contrat, le club a compris que cet été pourrait être la dernière occasion de réaliser un gain financier avant d'entrer dans sa dernière année de contrat et de voir sa valeur chuter davantage.

Malgré cela, le joueur n'a reçu jusqu'à présent aucune offre officielle en provenance d'Angleterre ou d'Espagne, et à seulement deux semaines de la clôture du marché des transferts, son sort reste en suspens.

Selon les informations de « Sky Sport Italia », Amorim a dressé une liste de candidats au départ comprenant Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana et David Odogu, avec la possibilité de se séparer également de Leão, Santiago Giménez et Pervis Estupiñán.

Le réseau a affirmé qu'Amorim ne s'oppose pas à la présence de Leão pour la saison 2026-2027, mais qu'il ne s'opposera pas non plus à sa vente si les conditions adéquates sont réunies.

De 175 à 40 millions d'euros

Le grand choc réside dans l'évolution du prix du joueur. Après avoir d'abord réclamé 60 millions d'euros, puis abaissé ses prétentions à une somme comprise entre 50 et 60 millions, le Milan AC, selon un rapport de vendredi, se dit désormais prêt à écouter des offres oscillant entre 40 et 45 millions d'euros seulement, une dégringolade considérable par rapport à la clause libératoire de 175 millions d'euros fixée par le club lors de la dernière prolongation de contrat.

Ce qui complique davantage la situation, c'est que Leão a été victime d'une déchirure musculaire qui le privera du match amical face à Manchester United samedi et menace également de le tenir éloigné du coup d'envoi du championnat d'Italie contre le Torino dimanche prochain.