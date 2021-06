Effenberg : "L'Angleterre est l'adversaire le plus facile pour l'Allemagne"

L'ancien milieu de terrain allemand pense que toute la pression est sur l'Angleterre avant le choc de mardi contre l'Allemagne.

Stefan Effenberg a affirmé que l'Angleterre était "l'adversaire le plus facile de l'Allemagne à ce jour" à l'Euro 2020.

L'Allemagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant deuxième du groupe F, à un point de la France, championne du monde, et attend maintenant avec impatience une rencontre avec ses rivaux anglais à Wembley.

La sélection de Joachim Low a eu fort à faire lors de ses différents matches. Elle s'est d'abord inclinée contre la France avant de prendre largement le dessus 4-2 contre le Portugal, tenant du titre, et de faire match nul contre la Hongrie. Et Effenberg est convaincu que ses compatriotes vont maintenant avoir un examen beaucoup moins relevé contre les Three Lions.

"Je pense que l'Angleterre sera notre adversaire le plus facile jusqu'à présent", a déclaré l'ancien milieu de terrain allemand lors d'une intervention sur la chaine Sport1. " Dans le groupe, nous avions les champions du monde français, les champions d'Europe du Portugal et de Hongrie comme adversaires incroyablement difficiles. Nous y avons survécu."

"La pression est sur l'Angleterre"

L'Angleterre a ouvert sa campagne du Groupe D avec une victoire 1-0 sur la Croatie grâce à une frappe de Raheem Sterling, prenant ainsi sa revanche par rapport au revers en demi-finale de la Coupe du monde 2018. L'équipe de Gareth Southgate a été beaucoup moins convaincante cependant lors de son deuxième match contre l'Écosse, son rival régional. Elle a dû concéder un décevant nul. Enfin, elle s'est un peu reprise lors du troisième match en disposant de la République Tchèque sur le plus petit des écarts. Et c'est encore Sterling qui a fait la différence.

"Les Anglais n'ont pas encore vraiment eu d'impact sur le tournoi et l'attaque autour d'Harry Kane, qui est pourtant leur élément clé, a été transparente" , a souligné l'ex-joueur du Bayern à propos des performances des Three Lions. "Donc, je suis sûr que nous gagnerons le match. La pression est sur les Anglais. Car ils jouent à domicile. Même si c'est une équipe jeune, on s'attend à ce qu'ils remportent le titre."

L'Allemagne et l'Angleterre se sont affrontées 11 fois dans des tournois majeurs et la Mannschaft s'estimposée dans sept de ces rencontres. La rencontre la plus récente entre les deux sélections sur la scène internationale a eu lieu lors de la Coupe du monde 2010, et l'Allemagne a triomphé 4-1 pour se qualifier aisément pour les quarts de finale. Des mauvais souvenirs pour les Anglais, mais Southgate a assuré que le passé ne comptait pas pour ses jeunes protégés .