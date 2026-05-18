Edvardsen récidive et choque par ses gestes extrêmement obscènes et provocateurs

Victor Edvardsen a créé l’événement au stade Goffert dimanche après-midi. L’attaquant des Go Ahead Eagles a exhibé un tatouage sur sa jambe sous les yeux des supporters du NEC présents en tribune.

Dominant en début de rencontre, le NEC a rapidement mené 2-0 grâce à un doublé de Noé Lebreton, avant de lever le pied.

Les visiteurs sont revenus à 2-1 en seconde période, avant de s’incliner finalement. Après la rencontre, l’avant-centre a exhibé devant les supporters du NEC un tatouage représentant la Coupe KNVB.

Vainqueur de la compétition la saison passée avec Kowet, l’avant-centre suédois s’était fait immortaliser le trophée sur la peau.

Un message adressé aux partisans du NEC, leur rappelant que leur club a disputé six finales sans jamais soulever le trophée.

Rappelons qu’il avait déjà fait réagir en dirigeant un geste vers le nez d’Angelo Stiller, milieu allemand né avec une fente labiale.

Des images montrent également le joueur effectuant des gestes obscènes en direction des supporters néerlandais. On ignore encore si cet incident aura des conséquences.







