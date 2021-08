Eduardo Camavinga tout proche du Real

L’international français Eduardo Camavinga a de fortes chances de signer en faveur du Real Madrid avant la fin du mercato.

À défaut de Kylian Mbappé, dont le transfert ne s'est pas concrétisé, le Real Madrid devrait accueillir dans les prochaines heures une autre pépite du football français. Le Rennais Eduardo Camavinga est en passe de les rejoindre, d’après une information divulguée par Canal+ et que Goal a été en mesure de confirmer. « Les négociations sont très avancées » d’après nos sources.

Rennes devrait récupérer 30M€

Ce transfert devrait rapporter 30M€ au club breton (bonus compris). Les Rouge et Noir pouvaient difficilement espérer mieux vu que leur prodige n’avait plus qu’un an de contrat du côté du Roazhon Park. L'international tricolore s’engagerait pour une durée de cinq ans avec les Merengue. Il aurait passé sa visite médicale chez le géant espagnol lundi soir.

Jonathan Barnett, l’agent du jeune français, s’est aussi exprimé sur le sujet pour dire que tout s’est accéléré dimanche après-midi, précisant par ailleurs que son client a « toujours voulu rejoindre le Real Madrid ».

A Madrid pour confirmer son immense talent

Au sein de la formation ibérique, Camavinga pourrait compter sur la présence de deux de ses compatriotes pour faciliter son adaptation, en l’occurrence Ferland Mendy et Karim Benzema. A terme, il pourrait être le remplaçant de Luka Modric ou de Toni Kroos dans le onze des vice-champions d’Espagne.

Le natif d’Angola rêvait donc des Merengue, mais son nom avait également circulé du côté du PSG pendant un temps. Les responsables franciliens étaient intéressés par ses services, mais ils n’ont pas jugé bon de passer à l’offensive pour l’enrôler.

Même s’il n’a que 18 ans, Camavinga n’est pas un novice au plus haut niveau. Il compte déjà 71 matches dans l’élite française. Il avait notamment crevé l’écran lors de la campagne 2019/2020 et c’est ce qui lui avait permis de terminer 2e au classement NXGN de Goal cette année.