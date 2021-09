Eduardo Camavinga raconte son transfert au Real Madrid

Le prodige français a évoqué son transfert récent au Real Madrid, qui s'est produit en toute fin de mercato.

Le nouveau joueur du Real Madrid Eduardo Camavinga a brillé avec l'équipe de France des moins de 21 ans jeudi soir, en marquant lors de la victoire 3-0 contre la Macédoine du Nord, et il a révélé que son transfert vers Los Blancos s'est fait très rapidement.

Le jeune homme de 18 ans a longtemps été lié à un transfert de Rennes au Real Madrid, mais il semblait de plus en plus évident qu'il allait rejoindre le Paris Saint-Germain avant que les Blancos n'interviennent pour finaliser le transfert le jour de la date limite.

"Mon transfert au Real Madrid s'est fait très rapidement. Je suis très heureux et fier", a déclaré Camavinga jeudi soir, dans des propos relayés par Marca.

"Mais je ne veux pas que cette annonce change mon travail avec les Espoirs. Que je joue à Rennes ou au Real Madrid, je continuerai à donner le meilleur de moi-même, et bien sûr je rêve de l'équipe senior, mais j'avance pas à pas."

"Maintenant, je vais aller à Rennes pour faire mes valises, je vais aller à Madrid et je vais continuer mon parcours". Camavinga reconnaît que jouer pour le Real Madrid est un rêve devenu réalité, et il a hâte de jouer au stade Santiago Bernabeu.

"C'est un rêve que j'avais quand j'étais enfant. Je suis impatient de découvrir le stade, qui est très impressionnant", a-t-il noté. "J'espère pouvoir y jouer dès que les travaux de construction seront terminés".

À son poste au Real Madrid, le milieu de terrain français aura la chance d'apprendre de certains des meilleurs joueurs, comme Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro.

"Ce sont de grands joueurs. Apprendre et s'entraîner avec eux sera formidable", a reconnu Camavinga. "Je vais essayer d'apprendre et de jouer autant de minutes que possible. Je suis vraiment impatient de commencer."