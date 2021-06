Edinson Cavani fixe la date de sa retraite

En pleine Copa America avec l’Uruguay, Cavani a laissé sous-entendre qu’il pourrait prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2022.

Pendant que l’Europe du football n’a d’yeux que pour l’Euro 2020 qui s’est ouvert vendredi à Rome, l’Amérique du Sud est, elle, tournée vers la Copa America. Les hostilités ont été lancées dimanche soir mais on attend encore l’entrée en matière de l’Uruguay, recordman de victoires dans la compétition (15) devant l’Argentine (14) et le Brésil (9).

Actuellement à Montevideo pour préparer la choc contre l’Albiceleste de Lionel Messi, les coéquipiers d’Edinson Cavani prennent leur mal en patience. C’est longue attente est l’occasion de faire le point sur certains sujets comme celui de l’avenir d’El Matador.

Ayant été prolongé d’une saison par Manchester United, l’ancien attaquant du PSG ne devrait pas faire de vieux os sur le Vieux Continent. Il était d’ailleurs question d’une arrivée à Boca Juniors avant que les Red Devils n’activent leur option.

"Mon frère a eu quelques discussions [...] Des choses qui arrivent dans le football, qui sont normales, habituelles. Mais de là à vous dire quelque chose de certain comme ça ? Ce n'est pas quelque chose de certain, a-t-il de suite précisé. Mais bon, à un moment donné, je pense que je reviendrai ici, en Amérique du Sud, je jouerai en compétition ici" , a néanmoins affirmé "El Matador".

A 34 ans, l’avenir n’est plus devant Cavani et l’attaquant, amoureux de la nature, le sait mieux que personne. Ses jours comme footballeur professionnel sont comptées et il a déjà fixé l’échéance de sa fin de carrière. Il ne devrait plus rechausser de crampons après le Mondial 2022 au Qatar, qui sera son 4eme après 2010, 2014 et 2018.

"Honnêtement, c’est ce à quoi je pense, a-t-il déclaré lundi en conférence de presse. Je crois que la vie de chaque être humain est basée sur des objectifs, sur des désirs que l’on veut réaliser, sur l’atteinte de certains buts."

"Du point de vue du football, mon objectif au niveau de l’équipe nationale, et en général, est d’aller à la Coupe du monde au Qatar et de là, de me retirer et de me consacrer à ma famille, mon entourage et mes affaires. Je pense que c’est la dernière danse."

Avec 116 sélections, Edinson Cavani est le 3eme joueur uruguayen le plus capé de l’histoire de la Céleste derrière un certain Diego Godin et Maxi Pereira.