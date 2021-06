EDF - Les vérités du médecin des Bleus sur le genou de Samuel Umtiti

Franck Le Gall, médecin des Bleus, assure que le genou du défenseur central français n'a en aucun cas été sacrifié lors du Mondial 2018 en Russie.

Cet été-là, casser la démarche était devenu un art de vivre. Buteur en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Belgique (1-0), Samuel Umtiti avait marqué l'été des Français en célébrant son but avec originalité. Sur le toit du monde en Russie, le défenseur central vit depuis des heures plus compliquées...

En effet, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais est régulièrement blessé depuis quelques saisons, et peine donc à s'imposer au FC Barcelone. Résultat des courses, Samuel Umtiti ne joue plus assez pour être sélectionné en Équipe de France, et son coéquipier au Barça, Clément Lenglet, lui a été préféré pour disputer l'Euro 2020.

"À aucun moment on a été dans la notion de sacrifice"

Pour justifier cette baisse de régime, le Français a toujours expliqué avoir trop tiré sur son genou pour remporter le Mondial 2018. "J'ai pris un risque à la Coupe du Monde, je voulais absolument la jouer car elle se dispute tous les quatre ans et on ne la joue pas forcément plusieurs fois dans une carrière. C'était un rêve que j'ai réalisé donc j'ai un peu forcé sur mon genou et ça a compliqué les choses pour cette saison mais je ne regrette pas", avait-il confié sur le sujet, en mars 2019.

Une version démentie par Franck Le Gall, le médecin des Bleus. "Sincèrement, sur l’instant aucun sacrifice n’a été fait. On ne s’est pas dit 'on va aller jusqu’au bout, et puis après ta carrière…'. Non, il s’est certes passé ce qu’il s’est passé derrière, mais on n’a pas eu le sentiment de faire n’importe quoi. Son problème a une solution, aujourd’hui il joue toujours au football", a ainsi assuré le docteur dans un entretien accordé à beIN Sports, qui regrette les choix effectués après la compétition.

"La suite a été compliquée pour lui, mais d’autres choix ont été faits médicalement après la Coupe du monde, des choix qui ne nous appartiennent pas. À aucun moment on a été dans la notion de sacrifice avec Sam", a ensuite assuré Franck Le Gall. Une chose est sûre, Samuel Umtiti n'est plus aussi solide qu'il ne l'était...