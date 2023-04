La victoire 6-0 de dimanche contre le Real Valladolid a été un résultat très satisfaisant pour le Real Madrid, et ce pour plusieurs raisons.

Karim Benzema a retrouvé sa forme en inscrivant un triplé à la 7e minute, tandis que Rodrygo, Marco Asensio et Vinicius Jr ont tous été en grande forme.

Hazard première ?

Autre signe positif pour le Real Madrid, Eden Hazard a fait sa première apparition avec le club depuis janvier, après être tombé en disgrâce sous Carlo Ancelotti. L'ancien international belge a couronné son retour en offrant une passe décisive sur le sixième but inscrit par Lucas Vazquez contre Valladolid.

Il s'agit de la première contribution d'Hazard à un but en Liga depuis septembre 2021 et, à l'approche du Clasico, il est possible qu'Ancelotti ne se sente pas en mesure de faire appel au joueur de 32 ans.

S'il le fait, Hazard pourrait enfin briser sa disette lors du Clasico. Depuis qu'il a rejoint Chelsea en 2019, il n'a jamais affronté le FC Barcelone dans un match de compétition, selon Diario AS, les blessures et le manque de sélection étant les raisons de cette situation.

Au total, il y a eu 10 rencontres compétitives entre le Real Madrid et le FC Barcelone pendant le séjour de Hazard dans la capitale espagnole, et à la onzième occasion, il pourra faire une apparition dans le plus grand rendez-vous du football mondial.