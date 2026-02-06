Eden Hazard lâche une bombe sur le futur entraîneur de Chelsea

Le champion du monde espagnol est actuellement à la tête du club de Serie A, le Côme de Como.

Fabregas impressionne par son travail en Italie, menant le Côme vers une qualification européenne en Serie A. Le club occupe actuellement la sixième place du championnat italien, à seulement quatre points de la quatrième place et des places qualificatives pour la Ligue des champions. Nommé en juillet 2024, il a fait passer le Côme de la Serie B au top 6 italien. Hazard, son ancien coéquipier, est convaincu que l'ex-milieu de terrain est destiné à devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde et le voit également prendre un jour les rênes de son ancien club, à l'ouest de Londres.

Chelsea a récemment nommé Liam Rosenior après le départ d'Enzo Maresca, mais Hazard pense que Fabregas finira par prendre les rênes, un scénario qu'il souhaite ardemment.

Hazard a déclaré à la Gazzetta dello Sport : « Honnêtement, cet été, nous avons un peu discuté. Je lui ai dit qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire et qu'il était promis à un brillant avenir d'entraîneur. »

« Je lui ai expliqué que le moment était venu pour lui de revenir à Chelsea. Il en a plaisanté, mais j'y crois vraiment. Il est passionné de football et connaît parfaitement ce poste.

Je suis supporter de Chelsea et je souhaite le meilleur pour le club. » C’est pourquoi je rêve de voir Cesc sur leur banc, tandis que je resterai dans les tribunes derrière lui, à profiter du spectacle.

Hazard a également révélé avoir entretenu d’excellentes relations avec Maurizio Sarri à Chelsea, en évoquant ses meilleurs entraîneurs au cours de sa carrière.

Il a ajouté : « C’est vrai, j’ai beaucoup gagné avec eux (les entraîneurs italiens Sarri et Carlo Ancelotti). Une relation particulière s’était créée entre Sarri et moi ; je pense que sa vision du football est très proche de la mienne. De temps en temps, cependant, je lui disais que ses entraînements étaient ennuyeux. Ce n’est pas une critique, d’autant plus que les résultats lui donnent raison, tout comme à Conte. Antonio était incroyable, il nous faisait faire un nombre infini de répétitions… »