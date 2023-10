Eden Hazard, la grande annonce

L'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea, Eden Hazard, assure que le football ne lui manque pas après avoir pris sa retraite à l'âge de 32 ans.

Hazard a remis le trophée Kopa à Jude Bellingham lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023. Interrogé par l'animateur de la cérémonie, Didier Drogba, sur le déroulement de sa retraite, le Belge s'est montré étonnamment honnête.

"Je profite de la vie, de ma famille et de mes enfants", a déclaré Hazard. "Je peux faire ce que je veux. C'est une vie parfaite. Pour l'instant, le football ne me manque pas. On verra dans quelques mois. Mes enfants m'ont demandé de venir au Ballon d'Or, alors j'ai dit : "D'accord, allons-y et passons la nuit à Paris".

Hazard a annoncé sa retraite au début du mois d'octobre, quatre mois après avoir quitté le Real Madrid à la fin de son contrat. L'ancien attaquant a illuminé la Premier League avec Chelsea, mais a échoué en Espagne après son transfert au Real Madrid pour 88,5 millions de livres sterling (112 millions de dollars).