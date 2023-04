Eden Hazard, l'incroyable retournement de situation

On peut dire sans se tromper que le passage d'Eden Hazard au Real Madrid a été un désastre pour les deux parties.

Arrivé en 2019 comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'ancien international belge n'a pas réussi à se rapprocher de ce niveau dans la capitale espagnole.

Un retour en Premier League ?

Le temps passé par Hazard au club devrait se terminer au cours des deux prochaines années, son contrat expirant à la fin de la saison prochaine, mais il n'est pas exclu qu'il parte cet été.

Il a rejoint Chelsea et pourrait revenir en Premier League. Selon Sport, Newcastle United souhaiterait mettre un terme à l'épouvantable séjour de Hazard au Real Madrid un an plus tôt que prévu et envisagerait un transfert cet été.

Le Real Madrid serait certainement ravi de ne pas avoir à payer le salaire mirobolant de Hazard une année de plus, alors qu'il cherche à mettre un terme imminent à leur collaboration.