Eden Hazard, l'incroyable retour !

Eden Hazard est l'un des footballeurs les plus divertissants et les plus talentueux de ces 20 dernières années.

Après avoir explosé en Ligue 1 à l'adolescence, Hazard est arrivé en Premier League, où il a dominé une fois de plus, sans rien changer à son style brillant et unique. L'article continue ci-dessous Son succès à Chelsea est tel que le Real Madrid l'appelle, mais ironiquement, ses blessures et sa chute surviennent une fois qu'il a quitté le jeu sauvage anglais. Prochain match: La Liga CEL RMA Info Après des années passées en Espagne à se battre pour entrer sur le terrain, sans parler des performances, Hazard a été associé à un retour en Angleterre. AS affirme que Crystal Palace est intéressé. Même si nous aimerions voir le contraste brillant de Hazard jouant pour les Eagles de Roy Hodgson, cela semble être du vent. Tous ceux qui aiment le football ne devraient avoir qu'un seul désir : voir Hazard sourire et jouer à nouveau, où que ce soit. Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? Jude Bellingham

