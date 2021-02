Eden Hazard inquiète beaucoup en Belgique

Eden Hazard inquiète le staff médical belge avec ses blessures à répétition sous le maillot du Real Madrid.

Le médecin de l'équipe nationale belge, Kristof Sas, a déploré la façon dont l'attaquant du Real Madrid Eden Hazard s'est blessé souvent pendant son séjour dans la capitale espagnole.

Il est révélateur que Hazard n'a raté que 20 matchs lors de son séjour de huit ans à Chelsea alors qu'il en a raté en un an et demi au Real Madrid, il ne fera qu'ajouter à ce nombre maintenant, car la journée de mercredi a vu le joueur de 30 ans subir une autre blessure musculaire qui le maintiendra absent entre quatre et six semaines.



"Nous attendons les détails afin d'en savoir plus, mais il est clair que c'est inquiétant", a déclaré Sas au journal Nieuwsblad.

"Les blessures à ce stade de la saison ne sont pas un souci pour l'Euro, c'est même une période de repos. Mais avec Eden, c'est différent."

"C'est une autre rechute, une situation chronique qui va toujours mal à la fin. D'abord la cheville, puis les blessures musculaires. Tout cela est très désagréable. "Eden est dans un cercle vicieux et il n'est pas facile de s'en sortir. C'est dérangeant ce qui se passe avec ses muscles."

"Un footballeur doit être capable de tirer, tourner, sauter, le tout à grande vitesse. Et, bien sûr, c'est plus difficile pendant la rééducation. n joueur en forme a de meilleures chances de rester en bonne santé. Nous aurions préféré qu'Eden joue à chaque match pour Madrid. C'est la meilleure façon pour lui d'être en pleine forme pour l'Euro."

«Il a besoin de rythme et de continuité. La situation n’est pas encore dramatique pour nous, mais il doit sortir d’urgence de cette impasse.", s'inquiète encore le pysicien des Diables Rouges dans la presse locale.

Eden Hazard pourrait, pour rappel, rater jusqu'à un mois de compétition sous le maillot du Real avec sa dernière blessure. Il d'ailleurs est très incertain en 8es de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame notamment.