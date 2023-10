Eden Hazard s'est ouvert sur sa décision audacieuse de prendre sa retraite du football ce mois-ci.

La carrière de l'ancien international belge a en effet été divisée en deux parties après son transfert en 2019 des géants de la Premier League, Chelsea, au Real Madrid.

Malgré l'énorme promesse qu'il a faite avec les Blues, Hazard n'a jamais été en mesure de reproduire son impressionnante forme de Chelsea à Madrid, et il a quitté Los Blancos cet été, après avoir convenu d'une résiliation mutuelle de son contrat au stade Santiago Berrnabeu.

La décision d'Eden Hazard a déclenché une vague de débats sur son talent "gâché", alors que le joueur de 32 ans était pressenti pour remporter le Ballon d'Or après son départ pour la capitale espagnole.

Cependant, ce débat n'intéresse pas Hazard, qui cherche à se concentrer sur le prochain chapitre de sa vie loin du football, après avoir été désillusionné par le jeu qu'il aimait lors de ses dernières années madrilènes.

"Il n'est jamais facile de prendre une telle décision, c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, je veux vraiment faire d'autres choses de ma vie en dehors du football", selon les rapports de Marca.

"La saison dernière a été compliquée et quand j'ai quitté l'équipe nationale, j'avais déjà tout prévu. Je n'aimais plus aller à l'entraînement et comme je jouais moins, c'était plus difficile".

"Je ne jouerais nulle part pour de l'argent. J'ai 32 ans et j'ai toute la vie devant moi pour en profiter en dehors du terrain".