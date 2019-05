Eden Hazard affole les compteurs avec Chelsea

Dans le cadre de la 37e journée de la , Chelsea s'est baladé dimanche après-midi lors de la réception de Watford. L'équipe londonienne l'a emporté 3-0. Présent sur le terrain, Eden Hazard n'a pas fait trembler des filets. Mais, il s'est distingué dans le rôle de passeur, en délivrant deux caviars à ses partenaires.

Le virtuose belge a été décisif deux fois en trois minutes. D'abord en donnant un excellent ballon à Loftus-Cheek pour l'ouverture du score. Puis, dans la foulée, il déposait un corner sur la tête du Brésilien David Luiz.

15 - Eden Hazard has now assisted 15 league goals this season - more than any other player in the big five European leagues in 2018-19. Breadwinner. #CHEWAT pic.twitter.com/UsB5Xmbd30