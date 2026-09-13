ED confirme : Anass Salah-Eddine quitte de nouveau l’AS Roma

Anass Salah-Eddine est prêté par l’AS Roma au Panathinaïkos, comme l’a confirmé Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, dans la foulée des médias italiens. Après une période en prêt au PSV, le latéral gauche marocain poursuit sa carrière en Grèce.

À Rome, Salah-Eddine est sous contrat jusqu’à la mi-2028. Les Romains prêtent donc désormais le défenseur au leader de la Super League grecque.

Le Panathinaïkos a négocié une option d’achat avec l’AS Roma. La saison dernière, une option d’achat figurait également dans le contrat de prêt avec le PSV, mais cela n’a jamais débouché sur un transfert définitif.

Selon Elfrink, les Eindhovenois et Salah-Eddine ne sont pas parvenus à un accord en raison de la durée du contrat.

La Roma et le PSV s’étaient déjà rapprochés et un accord était sur la table pour un montant de transfert de huit millions d’euros.

Si le Panathinaïkos est satisfait des services de Salah-Eddine et que le joueur voit lui aussi un avenir plus long, il pourra être transféré définitivement depuis l’AS Roma. Le montant du transfert s’élève à environ sept millions d’euros.

L’Olympiakos et West Ham United ont eux aussi échoué dans la bataille pour obtenir la signature du piston. Il semble que l’international marocain à treize reprises ait tenté un pari et l’ait perdu. Salah-Eddine n’a encore figuré à aucune reprise dans le groupe du coach Gian Piero Gasperini cette saison.



