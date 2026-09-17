Echteld a un avis tranché sur le malheureux d’AZ

Leeroy Echteld a un avis très clair sur Weslley Patati, qui a concédé un penalty contre Sunderland. Selon l’entraîneur d’un AZ battu, l’ailier aurait dû mieux juger la situation. Les joueurs d’Alkmaar se sont finalement inclinés 1-0 lors de l’ouverture de leur saison en Ligue Europa.

Patati a percuté Enzo Le Fée en pleine surface au milieu de la seconde période, offrant ainsi un penalty à Sunderland. Le milieu français a ensuite offert les trois points au club hôte en transformant son tir des onze mètres.

« Ça, il ne faut pas le faire », a soupiré un Echteld dépité après la rencontre au micro d’un journaliste de Ziggo Sport, lorsque la situation du penalty a été évoquée. « C’est amer de prendre un but de cette manière. »

« Nous avons perdu le ballon assez haut sur le terrain, et nous n’avons ensuite plus réussi à corriger cela. C’était un penalty malheureux, je pense. C’est vraiment dommage que nous n’en ayons pas mis un de ces ballons au fond ensuite. Nous avons eu assez d’occasions. Mais ce match s’est tout simplement terminé de manière très amère », a déclaré l’entraîneur battu.

AZ, après un départ plutôt bon, s’est retrouvé sous une forte pression à Sunderland. « Ensuite, nous ne sortions que sporadiquement. Et en seconde période, nous avons rectifié quelques choses. J’ai essayé de faire prendre conscience au groupe qu’il fallait montrer beaucoup plus d’audace contre ce genre d’équipes. Et que nous devions jouer notre propre jeu. »

Echteld va encore revoir les occasions manquées en fin de match. « Nous étions la meilleure équipe en seconde période », a conclu l’entraîneur des joueurs d’Alkmaar.

AZ disputera la prochaine journée de Ligue Europa à domicile. Hapoel Be'er Sheva se rendra à Alkmaar le 15 octobre.