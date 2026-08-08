Les difficultés du Barça à conclure le transfert de Julian Alvarez pourraient pousser le club catalan à revoir ses priorités sur le marché des transferts.

Selon le journaliste Victor Navarro, le Barça étudie la possibilité de recruter Aymeric Laporte, le défenseur de l'Athletic Bilbao, pour compenser le départ imminent de Ronald Araujo à Liverpool sous forme de prêt, à l'heure où le directeur sportif Deco a commencé à examiner l'éventualité d'un passage à l'action pour s'attacher les services du défenseur espagnol.

Ce plan revêt une importance particulière pour le budget du Barça, puisque le rapport indique que si le club décide de ne pas recruter Alvarez de l'Atlético Madrid, les fonds qui étaient destinés à cette transaction pourraient être orientés vers le recrutement de Rodri, la star de Manchester City, aux côtés d'un nouveau défenseur : Laporte.

Le Barça voit en Laporte une option adaptée pour renforcer sa ligne défensive. Le défenseur espagnol a par ailleurs affiché un niveau remarquable avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026, et a été l'un des éléments importants du sacre de l'Espagne dans la compétition, en plus d'avoir formé une association réussie avec Pau Cubarsi dans l'axe défensif, ce qui en fait une option convenant à l'équipe de Hansi Flick.

Au-delà de l'identité du défenseur qui rejoindra l'équipe, Flick compte également s'appuyer sur le talent de l'académie du Barça, Alvaro Cortés, la saison prochaine.

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