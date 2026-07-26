Le latéral gauche Alvaro Carreras, 23 ans, fait face à un avenir incertain au Real Madrid, un an seulement après son arrivée en provenance du Benfica portugais pour 50 millions d'euros, dans un contexte d'intérêt croissant de Chelsea pour le recruter.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le club madrilène envisage de se séparer du joueur espagnol, dans le cadre de son plan visant à faire de la place pour de nouvelles recrues, en particulier après que l'effectif de l'équipe a atteint son plafond de 25 joueurs, alors que se poursuivent les négociations pour recruter l'Ivoirien Yan Diamandi de Leipzig, sans oublier que l'idée d'engager Rodri n'a pas été abandonnée.

De titulaire à remplaçant

L'arrivée de Carreras sous la direction de l'ancien entraîneur Xabi Alonso s'était faite très en douceur, puisqu'il avait bénéficié d'un statut de titulaire durant toute la période où Alonso était sur le banc, jusqu'au début du mois de janvier dernier. Mais l'arrivée d'Alvaro Arbeloa pour lui succéder a compliqué les choses, le joueur ayant terminé la saison sur le banc au profit de Fran Garcia.

Et la saison en cours ne s'annonce pas plus radieuse pour le joueur, dont le contrat court jusqu'en juin 2031, en particulier après l'arrivée de Marc Cucurella, champion du monde, ce qui le condamnera à rester quasiment en permanence sur le banc des remplaçants.

Une opération profitable à toutes les parties

Dans ce contexte, Chelsea, dirigé par son entraîneur Xabi Alonso, a manifesté un intérêt répété pour recruter Carreras, dans une démarche qui pourrait être profitable à toutes les parties. D'un côté, le club anglais comblerait le vide laissé par Cucurella après son départ pour Madrid ; de l'autre, le joueur espagnol obtiendrait le temps de jeu qui lui fait défaut dans la capitale espagnole.

L'opération pourrait également contribuer à réduire le coût total de 55 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros de bonus, que le Real Madrid a versés pour recruter Cucurella en provenance de Chelsea.

Les prochaines semaines seront le théâtre de négociations décisives entre les deux clubs pour sceller le sort de ce transfert, alors que l'entraîneur José Mourinho cherche à restructurer l'effectif du club madrilène et à le renforcer avec de nouveaux visages répondant à ses ambitions sportives.