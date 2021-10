EA Sports va renommer son jeu FIFA

Le jeu de sport vidéo le plus vendu au monde est prêt à évoluer avec son temps et pourrait subir une sérieuse refonte très prochainement.

La célèbre société EA Sports vient de révéler qu'elle envisage sérieusement de renommer sa célèbre franchise FIFA dans le cadre de ses plans pour un avenir "très brillant".

Le simulateur leader du marché, qui figure dans le livre Guinness des records en tant que jeu vidéo de sport le plus vendu au monde, existe depuis 1993. FIFA 22, qui est sorti récemment, a déjà séduit des millions de personnes à travers le monde, mais les éditions à venir pourraient subir une sérieuse refonte car ses développeurs cherchent à suivre les conseils d'une base de fans fidèles.

Cam Weber, directeur général du groupe EA Sports, a déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel de la société : « Nous sommes là pour créer les meilleures expériences pour les fans de football du monde entier. Pour ce faire, nous commençons par écouter nos joueurs. Nous entendons constamment que ce qui compte le plus, c'est de développer la communauté mondiale, de créer des expériences de football innovantes sur de nouvelles plateformes, un engagement envers tous les niveaux du sport, y compris le football de base, et d'accélérer l'élévation du football féminin. En conséquence, nous avons une vision claire pour l'avenir du football. Grâce à des années de construction de notre franchise mondiale, nous savons également que l'authenticité est essentielle à l'expérience. C'est pourquoi nous concentrons tant d'énergie sur la force collective de plus de 300 partenaires licenciés individuels qui nous donnent accès à plus de 17 000 athlètes dans plus de 700 équipes, dans 100 stades et plus de 30 ligues à travers le monde. Nous investissons continuellement dans les partenariats et les licences les plus significatifs pour les joueurs, et pour cette raison, notre jeu est le seul endroit où vous pouvez authentiquement jouer dans l'emblématique UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, et LaLiga Santander, parmi beaucoup d'autres. L'étendue de nos partenariats et notre écosystème de contenu sous licence nous permettront de continuer à apporter une authenticité inégalée à nos jeux de football EA SPORTS, maintenant et pour de nombreuses années à venir."

"En regardant vers l'avenir, nous explorons également l'idée de renommer nos jeux de football EA SPORTS mondiaux, a poursuivi Weber. Cela signifie que nous révisons notre accord sur les droits de dénomination avec la FIFA, qui est distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels dans le monde du football. L'avenir du football est très grand et très brillant. Notre priorité est de nous assurer que nous avons toutes les chances de continuer à offrir les meilleures expériences de football interactives au monde. Merci encore pour votre soutien et vos commentaires sur le jeu de cette année. Nous sommes impatients de créer l'avenir du football avec vous".

FIFA, une marque internationale

​EA Sports a rejoint le marché des jeux vidéo de football en 1993 avec le lancement de FIFA International Soccer. Ce fut ensuite brièvement FIFA Soccer en 1995 et 1996, avant d'être condensé en FIFA 97. La Coupe du monde de 1998 en France a vu EA Sports produire pour la première fois un jeu vidéo d'accompagnement, ce projet se prolongeant jusqu'à la belle oeuvre de 2014 au Brésil.

Trois versions de FIFA Street ont été produites entre 2005 et 2008, tandis que la version principale a été baptisée FIFA Football de 2003 à 2005. Il est redevenu simplement « FIFA » depuis 2006, tandis que FIFA Mobile a contribué à étendre la marque au-delà des consoles statiques et portables en 2016.

FIFA 22 est sorti dans le monde entier le 1er octobre, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a été sélectionné comme star de la couverture pour la deuxième année consécutive.