EA FC 27 est le prochain opus de la franchise phare de jeux vidéo de football d'EA, et l'attente grandit déjà au sein de la communauté. Avec de nouvelles fonctionnalités, une date de sortie mondiale confirmée et des rumeurs concernant un éventuel mode monde ouvert, voici tout ce que nous savons à ce jour sur EA FC 27.

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Date de sortie et plateformes d'EA FC 27

EA FC 27 devrait sortir dans le monde entier le 25 septembre 2026 sur toutes les principales plateformes de jeu. Cela inclut la PlayStation 4, la PlayStation 5, la Xbox One, la Xbox Series X/S, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2, le PC (via l'application EA, Steam et Epic Games) et Amazon Luna.

Les précommandes pour FC 27 devraient s'ouvrir plusieurs mois avant le lancement, avec un accès anticipé généralement disponible pour les éditions Ultimate et spéciales. Les joueurs qui s'engagent tôt reçoivent souvent du contenu bonus dans le jeu, tel que des points FC, des objets exclusifs et d'autres avantages de progression.

Nouveautés d'EA FC 27

EA n'a pas encore dévoilé tous les détails, mais en combinant les informations confirmées et les rumeurs crédibles, on peut se faire une idée de ce à quoi s'attendre avec FC 27 :

Mode monde ouvert – « FC The Grounds »

La nouveauté dont on parle le plus est sans doute un mode de type monde ouvert, qui aurait été déposé par EA sous le nom de « FC The Grounds » : un hub explorable où les joueurs peuvent se promener, interagir socialement et accéder à des matchs et des mini-jeux.

Ce mode s'inspirerait des environnements de hub présents dans d'autres jeux de sport, permettant aux joueurs de se déplacer librement, de participer à des activités de football informelles, de relever des défis et de personnaliser leur avatar virtuel.

Évolution par rapport à FC 26

EA FC 27 devrait s'appuyer sur les fondations de FC 26, qui avait introduit des préréglages de gameplay, des archétypes de joueurs et des modes sociaux étendus. FC 27 affinera probablement le gameplay de base tout en développant les fonctionnalités de service en ligne et l'interactivité sociale.

Bande-annonce et vedette de la couverture

EA n'a pas encore officiellement dévoilé la bande-annonce de gameplay ni l'athlète en couverture de FC 27, mais on s'attend à ce que les deux soient dévoilés à l'été 2026 dans le cadre de la présentation annuelle d'EA. La couverture comprend généralement les premières images de gameplay, des analyses approfondies des fonctionnalités et des détails sur les nouveaux modes. (Pas de source officielle pour l'instant)

Meilleures équipes et meilleurs joueurs de FC 27

Les notes officielles et les détails sur les clubs pour FC 27 n'ont pas encore été confirmés publiquement, mais d'après FC 26 et les performances réelles, les éléments suivants devraient occuper une place importante :

Les meilleurs clubs - Des géants tels que le Real Madrid, le PSG, le FC Bayern Munich, Manchester City, Barcelone, Arsenal et Liverpool figureront probablement parmi les clubs les mieux classés du jeu.

Joueurs vedettes - Des joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Jr. et Lamine Yamal devraient faire partie de l'élite de FC 27.

Ces clubs et ces stars obtiennent régulièrement d'excellentes notes grâce à leur effectif, leur réputation et leurs performances réelles, des facteurs qui se traduisent souvent directement par leur puissance dans le jeu.

Modes de jeu et expérience

EA FC 27 proposera une gamme complète de modes de jeu que les fans attendent désormais de la franchise :

Football Ultimate Team (FUT) - Constituez votre équipe de rêve et affrontez d'autres joueurs en ligne.

- Constituez votre équipe de rêve et affrontez d'autres joueurs en ligne. Mode Carrière et Mode Manager - Dirigez des clubs ou des joueurs tout au long de saisons tactiques.

- Dirigez des clubs ou des joueurs tout au long de saisons tactiques. Clubs et Matchplay - Jouez en mode social et compétitif avec vos amis ou vos rivaux.

- Jouez en mode social et compétitif avec vos amis ou vos rivaux. « FC The Grounds » - Si cela se confirme, cela pourrait représenter une toute nouvelle façon de profiter du football au-delà des matchs traditionnels.

Selon certaines rumeurs, The Grounds ne remplacerait pas les modes existants mais viendrait s'ajouter à ceux-ci, offrant aux joueurs un espace social pour explorer et interagir avec le contenu footballistique d'une nouvelle manière.

Rumeurs et concurrence

Alors qu'EA FC 27 s'annonce comme une sortie majeure, une nouvelle concurrence émerge. Un tout nouveau titre FIFA serait en cours de développement par Netflix Games en partenariat avec Delphi Interactive – dont le lancement est prévu à l'approche de la Coupe du monde 2026 – signalant une rivalité renouvelée dans le domaine des jeux de football.

Ce projet Netflix, dirigé par Julien Merceron, un vétéran du secteur, vise à « réinventer » la franchise FIFA et pourrait offrir une alternative à la domination de longue date d’EA.

Ce que cela signifie pour les fans

EA FC 27 s'annonce comme l'une des sorties les plus marquantes de ces dernières années dans le domaine des jeux de football, avec une date de lancement confirmée pour fin septembre, la possibilité d'un gameplay en monde ouvert et de nouvelles évolutions dans les modes principaux.

Que vous soyez un stratège chevronné du FUT, un spécialiste du mode Carrière, un compétiteur en ligne ou simplement un amateur de sensations fortes, FC 27 promet d'approfondir l'immersion et d'élargir les façons dont vous vivez le football virtuel.

Restez à l'écoute pour les annonces officielles d'EA dans les mois à venir, notamment les bandes-annonces de gameplay, les révélations de la jaquette et les présentations complètes des fonctionnalités. (Aucune annonce officielle au moment de la rédaction)

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