Le Dynamo Dresde, l’un des grands clubs traditionnels d’Allemagne, est toujours en lice cette saison en 2^e Bundesliga après son élimination de la Coupe d’Allemagne.

Découvrez ci-dessous les canaux de diffusion des rencontres de la SGD, aussi bien à la télévision qu’en streaming.

Voici, en un coup d’œil, toutes les informations sur la diffusion des rencontres de la SGD à la télévision et en streaming.

Suivre le Dynamo Dresde en 2e Bundesliga à la télévision et en streaming

Cette saison, deux chaînes se partagent la diffusion de la 2. Bundesliga. Tous les matchs, y compris ceux du Dynamo Dresde, sont retransmis en direct et dans leur intégralité à la télévision parSky. Vous pouvez également suivre la rencontre en streaming sur WOW ou via l’application SkyGO.

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Cette saison, la 2e Bundesliga est également diffusée en direct sur des chaînes gratuites. RTL ou NITRO retransmet le match phare du samedi soir en intégralité. D’autres rencontres sont proposées en simultané. Vous pouvez suivre les chaînes privées en streaming sur la plateforme payante RTL+.

Pour Dynamo Dresde, toutes les informations sur la retransmission en un coup d’œil : qui diffuse ou stream les matchs de la SGD en direct à la télévision et en ligne ? Suivi en direct sur SPOX.

SPOX suit pour vous certains matchs de la 2e Bundesliga dans des live-tickers détaillés. Vous trouverez les live-tickers des rencontres sur notre page d'accueil.

Dynamo Dresde : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs de la SGD en direct à la télé et en streaming ? Le club en bref