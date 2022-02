Dybala de la Juve au Barça ?

En raison de sa situation financière, le FC Barcelone s'intéresse de très près aux joueurs qui deviendront libres à la fin de cette saison. L'un d'entre eux est Paulo Dybala de la Juventus selon Diario Sport, qui ne semble pas vouloir renouveler son contrat à Turin.

Le Barça pense à Dybala

L'Argentin serait intéressé par le FC Barcelone et souhaiterait jouer en Liga. Il estime avoir terminé son cycle avec la Juventus et souhaite continuer à grandir en tant que footballeur et relever un nouveau défi.

Outre le FC Barcelone, Tottenham Hotspur et l'Inter sont tous deux très intéressés par Dybala. Évalué à 50 millions d'euros par Transfermarkt, le joueur de 28 ans a inscrit 112 buts et délivré 48 passes décisives lors des 281 matchs qu'il a disputés avec la Juventus. Il a également réussi à marquer deux buts en 32 sélections avec l'équipe nationale argentine.