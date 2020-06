Dusseldorf-Dortmund (0-1), Lucien Favre se blesse en fêtant le but d'Haaland

La vidéo a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Alors que le s'est imposé dans les arrêts de jeu ce samedi sur le terrain de Düsseldorf (0-1), Lucien Favre s'est fait mal en voulant célébrer le but inscrit par Erling Haaland.

L'ancien coach de l'OGC Nice, pris par une joie immense, s'est arrêté net en se tenant le mollet. Une image insolite !

Dortmund, dauphin du en , revient à 4 points du leader grâce à cette victoire in-extremis. Les Bavarois accueillent Mönchengladbach à 18h30.

Lucien Favre is questionable for the next game. Dortmund host Mainz already on Wednesday #SoftTissue pic.twitter.com/XOBboLr4no