Dusan Vlahovic aurait contacté le FC Barcelone pour se proposer

Dusan Vlahovic s'apprête à devenir l'un des principaux acteurs du marché des joueurs libres et cherche la destination idéale pour poursuivre sa carrière. Les négociations avec Besiktas sont toujours en cours, mais l'attaquant serbe n'a pas encore donné son feu vert définitif, espérant recevoir une offre d'un club européen de premier plan.





APPEL À BARCELONE – Selon Mundo Deportivo, l’ancien buteur de la Fiorentina s’est de nouveau proposé au Barça, tout en surveillant l’évolution du marché des Blaugranas.





Le club catalan cherche un nouveau point d’ancrage offensif après le départ de Robert Lewandowski et aurait coché le nom de Julián Álvarez en priorité. Mais si la piste argentine s’avère trop complexe, d’autres options pourraient resurgir, et Vlahović se tient prêt à saisir sa chance pour rejoindre l’un des grands d’Europe.