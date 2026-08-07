Des rapports de presse ont révélé la durée de l'absence de la star portugaise Cristiano Ronaldo avec son équipe d'Al-Nassr, en ce début de nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Le journal saoudien « Al-Yaum » affirme que Ronaldo manquera les deux premiers matches d'Al-Nassr lors de la nouvelle saison, face à Al-Fateh et Al-Diriyah.

Al-Nassr affronte Al-Fateh samedi prochain, lors de la première journée de la Roshn League, trois jours avant de rencontrer Al-Diriyah, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Selon le journal saoudien, Ronaldo manquera ces deux matches après avoir célébré son mariage avec sa compagne Georgina Rodríguez, ce samedi.

Ronaldo est absent d'Al-Nassr depuis la fin du parcours de la sélection du Portugal à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le 6 juillet dernier, après la défaite face à l'Espagne un but à zéro, en huitièmes de finale.

Tout le monde s'attendait à voir la star portugaise reprendre les entraînements d'Al-Nassr à l'issue du délai légal, qui s'étend sur 21 jours à compter de l'élimination du Mondial, mais cela n'a pas eu lieu. Il n'a d'ailleurs pas rejoint le stage à l'étranger, qui s'est achevé mercredi dernier.

De retour à Riyad, Ronaldo a poursuivi son absence, si bien qu'il aura manqué tous les entraînements de l'équipe dans les trois villes où celle-ci a effectué un stage, que ce soit dans la capitale saoudienne, à Abha ou à Lisbonne, sur une période de 32 jours.

Al-Nassr, emmené par Ronaldo, cherche à conserver le titre du championnat saoudien décroché la saison dernière après sept ans d'attente, ainsi qu'à remporter la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.