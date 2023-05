Durée de contrat, salaire, conditions,... Tout sur la prolongation de Sergio Ramos au PSG

Après une première saison compliquée, Sergio Ramos a tout mis en oeuvre pour prolonger son aventure à Paris. Tous les détails à suivre sur ce contrat.

Son état de forme soulevait de nombreux doutes avant même sa signature, les inquiétudes avaient éclaté à la lumière du jour avec une multiplication de blessures musculaires qui ont empêché Sergio Ramos de prester lors de sa première saison à Paris. Mais cette deuxième année a été bien meilleure, marquée par une préparation complète, des prestations plus consistantes et un rôle de leader sur et en dehors des terrains. Une attitude qui devrait pousser la direction parisienne à lui proposer une prolongation d'un an, soit ce qu'espérait exactement l'Espagnol lors de sa signature. Voici tous les détails connus de cette prolongation.

Une prolongation sous conditions

Si la prolongation qu'il espérait n'est pas encore effective et qu'il faudra sans doute atteindre l'officialisation du titre en Ligue 1 pour voir de réelles négociations se mettre en place, Sergio Ramos peut compter sur sa bonne deuxième saison pour presque s'assurer allonger son aventure à Paris. Outre la confirmation de sa récupération physique (42 matchs disputés cette saison), l'Espagnol a ramené de la stabilité dans une défense parisienne beaucoup plus friable depuis deux ans. Leader né, il a permis à ses équipiers de progresser et son apport mental dans le vestiaire est loué de tous.

Proche de Kylian Mbappé, il est également de ceux qui se trouvent « du bon côté » du club et peut compter sur des prestations en hausse pour plaider sa cause. Outre un niveau moyen plus élevé que la majorité des autres parisiens, il est l'un des seuls joueurs à ne pas avoir connu de trou d'air cette saison et l'un des seuls à bien terminer la saison. Contre Ajaccio, il a réussi 16 de ses 19 passes longues, une performance que seul Thiago Motta a réalisé sous le maillot parisien.

Maintenant qu'il a tout fait pour s'assurer la prolongation qu'il cherchait absolument, de quoi peut rêver Sergio Ramos pour son nouveau contrat. En fin de contrat le 30 juin, il devrait se voir proposer une prolongation d'un an sans option pour une deuxième année supplémentaire, histoire de pouvoir faire le point sur sa condition physique d'ici un an. Aucune information n'a encore filtré concernant son salaire mais l'Espagnol ne sera pas augmenté, une légère diminution de salaire est même à envisager. Celui qui a disputé contre Troyes son 3000ème match professionnel ne devrait pas être trop difficile en affaire, lui qui privilégie le PSG et son maintien dans un club du top niveau européen.