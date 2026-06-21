Dumfries : « Saluer les supporters de l'Inter ? Ce n'est pas le moment. »

Après la victoire contre la Suède, le défenseur de l'Inter et des Pays-Bas, Denzel Dumfries, s'est présenté au micro de DAZN : « Je me suis bien amusé, nous avons réalisé un grand match. Je suis très fier de l'équipe. Je suis content. »





Pensez-vous pouvoir remporter la Coupe du monde ?

« Oui, nous avons un groupe solide, mais nous devons le démontrer à chaque rencontre. Nous croyons en notre force, tout en sachant que d’autres nations sont tout aussi redoutables. Nous abordons chaque match l’un après l’autre. »





Regrettez-vous l’absence de l’Italie de cette Coupe du monde ?

«Oui, bien sûr. Beaucoup d’amis sont chez eux en ce moment, c’est dur. J’aime beaucoup l’Italie.»





As-tu déjà salué les supporters de l’Inter ?

« Moi ? Non, non, non, ce n’est pas le moment. »





As-tu reçu des messages de tes coéquipiers ?

« Bien sûr. Mais ils ne m’ont pas félicité : on a juste discuté de tout et de rien. On est amis, on échange beaucoup. Hier, par exemple, j’ai parlé avec Calha. Dommage que la Turquie n’ait pas battu le Paraguay. On reste en contact permanent. »