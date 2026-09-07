Dugarry ouvre le feu sur Mbappé : son comportement est puéril et pathétique

Christophe Dugarry, ancienne star de l'équipe de France, a critiqué les récentes déclarations du capitaine des Bleus Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, au sujet du Ballon d'Or 2026.

Quelques heures avant l'annonce de la liste des nommés pour le trophée, Mbappé a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Marca » : « J'ai le sentiment que je suis capable de le remporter cette année, et c'est pourquoi je ne me suis pas éloigné de cet objectif », assurant que le Ballon d'Or reste l'un de ses principaux objectifs à court terme.

Pour défendre sa candidature, l'attaquant du Real Madrid s'est appuyé sur la nature individuelle du trophée, en réponse à ceux qui le critiquent pour ne pas avoir remporté de titres collectifs la saison dernière.

Il a déclaré : « C'est un trophée individuel, et l'on considère ce que le joueur a apporté sur le plan individuel. »

De son côté, Dugarry a répondu à Mbappé dans des propos accordés à la chaîne « RMC Sport » : « Je trouve puéril et pitoyable de réclamer un trophée individuel comme celui-ci. »

Il a ajouté : « Il n'y a rien d'exceptionnel à le réclamer, surtout en tant que capitaine de l'équipe nationale. Le football est devenu plus individuel, et cela me dégoûte bien souvent. »

Et de poursuivre : « Plutôt que de parler de soi et des trophées individuels, il faut parler de l'équipe, du partage du succès, et des titres que vous n'avez pas remportés mais que vous auriez souhaité gagner ensemble. »

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