Dugarry met Deschamps dos au mur

Christophe Dugarry ne comprend toujours pas Didier Deschamps un an plus tard.

Le 18 décembre 2022, l’équipe de France s’inclinait en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2).

"II y a an, après le coup de sifflet final et cette finale perdue, j’étais comme tout le monde. J’étais comme beaucoup de Français, j’étais terriblement triste mais surtout très en colère", a déploré Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. "Par le contenu du match que j’avais trouvé assez médiocre voire pitoyable dans certains moments."

Christophe Dugarry dispose toujours de plusieurs questions auxquelles seul Didier Deschamps répondra peut-être un jour. "C’est par exemple, pour cette finale de Coupe du monde, nous expliquer pourquoi Monsieur Deschamps a choisi cette composition d’équipe et cette organisation afin de poser des problèmes aux Argentins. On pourrait quand même lui poser la question. Lui demander aussi quel était le point faible des Argentins sur lequel son équipe a essayé d’insister", a déploré Duga ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme. "Lui demander pourquoi son équipe a été autant dominée physiquement par des Argentins pendant 90 minutes? Lui demander s’il a des regrets dans sa préparation du match, sur la préparation de la densité physique ou de l’aspect mental d’une finale? Lui demander qu’il explique ses changements en cours de match, qui ont failli marcher car il n’y a pas eu que du négatif? Comment étaient ses joueurs à la mi-temps et quel a été son discours? Est-ce qu’il y avait des joueurs malades puisqu’on a dit que c’était le cas, et nous dire lesquels? Lui demander s’il a des regrets ou s’il aurait voulu changer quelque chose avant ou pendant le match? Il y a des dizaines de questions qui auraient dû lui être posées par un bon journaliste. Mais cela n’a jamais été le cas."

"Après si on me dit que ces questions ne devraient pas être posées, alors oui je suis un grand naïf. Mais surtout je me demande à quoi servent toutes les analyses d’après-match que l’on fait depuis des années. Mais je vais aller plus loin et je pense que Deschamps doit cette analyse aux passionnés et aux supporteurs de l’équipe de France".