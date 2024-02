Dugarry démonte Clauss

Medhi Benatia s'est chargé d'épingler le comportement de Clauss. A raison selon Christophe Dugarry.

Christophe Dugarry a profité de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC pour apporter son soutien à Medhi Benatia. Selon le champion du monde 1998, le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille a bien fait de dire ouvertement ce qu'il pensait de Jonathan Clauss après les récentes prestations ratées du latéral.

"C’est le meilleur joueur de la saison dernière. Mais là, Jonathan Clauss a eu des attitudes que le club n’accepte pas, que Gattuso n’accepte pas", a estimé l'ancien international français lors de son passage ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

"Comme le fait d’être trop souvent blessé alors qu’il n’a pas grand chose, de ne pas montrer une attitude de guerrier, de critiquer les compositions d’équipe de l’entraîneur, de faire des petites phrases par-ci ou par-là… des attitudes."

"Oui, il joue parce Gattuso n’avait pas le choix, Gattuso n’avait pas le choix. Qui allait-il mettre, il n’a que des pieds carrés? Donc il le met. Je peux garantir que si Gattuso avait un joueur qu’il voulait sortir depuis le départ, c’était Clauss.", accable encore "Duga".

"Ils n’en pouvaient plus de son attitude, de son comportement. Ils ont le droit, à un moment, de dire que l’attitude de Clauss est dérangeante. Ils s’y sont pris un peu tard pour essayer de le faire partir. Mais je peux comprendre qu’à un moment ou à un autre… Parce que quand un joueur a une attitude comme celle-là, comment est-ce que cela se passe dans le vestiaire? Les joueurs savent comment ça se passe et qu’à un moment ou l’autre le joueur a des attitudes qui ne conviennent pas et qu’il faut trancher dans le vif. Il faut être capable de prendre des décisions.", déplore l'ancien Bordelais.