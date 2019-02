Duel entre l'Inter Milan et le Milan AC pour Milinkovic-Savic

Le milieu de terrain serbe devrait rester en Italie malgré l'intérêt de grands clubs comme Manchester United ou le Real Madrid par le passé.

L'Inter et le Milan AC se préparent à se livrer une bataille pour le joueur de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic lors du prochain mercato estival, selon nos informations. L'international serbe était annoncé dans plusieurs grands clubs européens dont Manchester United, mais les deux géants milanais espèrent prendre une longueur d'avance pour le joueur de 24 ans.

Milan a déjà tenté d'enrôler Milinkovic-Savic en 2018 et demandera à la Lazio de revoir ses prétentions financières à la baisse - 100 millions d'euros - s'il veut réaliser le deal. L'équipe de Gennaro Gattuso devra également se qualifier pour la prochaine Ligue des champions pour l'attirer, ce qu'ils sont pour l'instant en train de réussir puisqu'ils sont actuellement 4e de Série A.

L'Inter est également intéressée par la signature de l'international serbe, alors que la Juventus pourrait entrer dans la course au dernier moment. Mais d'après nos informations, le joueur aurait des doutes sur l'idée de rejoindre le champion de Série A, qui possède un effectif déjà très fourni et où il ne serait pas certain d'avoir autant de temps de jeu qu'espéré.

Dans ce secteur de jeu, les Bianconeri possèdent déjà Miralem Pjanic, Sami Khedria, Emre Can, Blaise Matuidi ou encore l'Uruguayen Rodrigo Bentancur, alors qu'Aaron Ramsey rejoindra le club l'été prochain.

Des intérêts venus de l'étranger ont été évoqués par le passé, notamment de la part de Manchester United et du Real Madrid.

Pourtant, le joueur peine à retrouver son niveau de jeu de la saison 2017-2018, qui l'a vu inscrire 14 buts et délivrer 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce qui pourrait vouloir dire que certains grands clubs européens pourraient plutôt aller chercher ailleurs cet été au moment de se renforcer.

Les statistiques du Serbe cette saison sont bien différentes, avec 4 buts jusqu'à présent et une seule passe décisive. Les supporters de la Lazio n'apprécient guère cette saison compliquée, comme ils l'ont fait savoir avant une rencontre contre la Fiorentina avec une banderole déclarant : "Milinkovic et Luis Alberto [sont] de faux talents qui ne font que courir après l'argent".

La Lazio a prolongé le contrat du joueur en octobre dernier jusqu'en 2023, ce qui ne devrait pas les empêcher de le vendre si un club arrive avec une offre suffisante, d'autant plus au vu de ses rapports avec les supporters.