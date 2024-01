Duel au sommet entre Manchester United et le Bayern pour une star du Barça

Manchester United est toujours intéressé par la signature de la star du FC Barcelone et de l'Uruguay, Ronald Araujo, malgré la concurrence du Bayern.

Les Red Devils veulent absolument recruter au moins un nouveau défenseur central en 2024, alors qu'ils se préparent à un éventuel départ de Raphaël Varane, et Araujo est l'une des nombreuses options.

Jean-Clair Todibo (Nice) et Giorgio Scalvini (Atalanta) sont tous deux des cibles à long terme, tandis que Jarrad Branthwaite, star d'Everton, est également admiré.

Début décembre, le média espagnol Mundo Deportivo affirmait que Man Utd était prêt à doubler le salaire d'Araujo pour le convaincre de quitter Barcelone pour Old Trafford.

Florian Plettenberg, de Sky Sports Allemagne, confirme aujourd'hui que l'équipe de Ten Hag est toujours intéressée par le recrutement d'Araujo.

"News Ronald Araujo : ManUtd s'est renseigné sur le joueur de 24 ans", a-t-il rapporté sur X. "#MUFC a été informé de l'indemnité de transfert et des détails du contrat.

"Ils ont reçu les mêmes informations que le Bayern : L'indemnité de transfert en hiver s'élèverait à plus de 80 millions d'euros. Et Araujo veut rester au Barca en hiver...

"Mais : il reste sur la liste de Man Utd pour l'été. Il reste la cible principale du Bayern, car [Thomas] Tuchel adore ce joueur !

L'intérêt de Man Utd pour Araujo plaira à la légende du club, Rio Ferdinand, qui est un grand fan de l'international uruguayen.

"Le joueur de Lens [Kevin Danso], il y en a un là-bas, il est bon", a déclaré l'ancien défenseur au Manchester Evening News. "Le jeune Uruguayen de Barcelone - Araujo. Qu'il soit sélectionnable ou non, je pense qu'il est brillant. C'est un défenseur central exceptionnel.

"Il a toutes les qualités pour être parfait en Premier League. Je dirais probablement que c'est le meilleur, mais je ne sais pas s'il peut être recruté ou non".

Araujo, 24 ans, a encore deux ans et demi de contrat avec Barcelone et il est peu probable qu'il soit disponible pour moins de 80 millions d'euros cette année. Cependant, Man Utd et le Bayern sont tous deux intéressés, bien qu'il soit apparemment heureux à Barcelone.

Les deux clubs pourraient également être en négociations pour Matthijs de Ligt, car Man Utd serait très intéressé par le Néerlandais, selon Sky Germany.