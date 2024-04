Du Yoga ? Mohamed Salah dévoile ses secrets

Mohamed Salah a révélé comment il se maintient à son meilleur niveau, alors que la star de Liverpool cherche à remporter la Premier League.

Salah a révélé comment il passe son temps libre en dehors du terrain, alors qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de Premier League. Il a révélé qu'il jouait aux échecs, pratiquait le yoga et méditait régulièrement pour rester en pleine forme.

Saah a déclaré à ESPN: "Je joue aux échecs presque tous les jours. Presque tous les jours. Je fais aussi du yoga une bonne partie du temps, je fais de la méditation presque tous les jours."

Des loisirs inhabituels pour un footballeur

"J'essaie de faire évoluer de petites choses, pas seulement en jouant au football, mais aussi en pensant à moi, en tant que personne. C'est comme ça... quand j'y pense, je fais tout pour être ma meilleure version dans le football. Mais en tant qu'être humain, j'ai aussi besoin d'évoluer."

Liverpool est actuellement en tête de la Premier League et se bat pour le titre contre Arsenal et Manchester City. Salah a joué un rôle majeur dans la réussite du club de la Mersey jusqu'à présent, qui cherche à remporter l'Europa League en plus du championnat.