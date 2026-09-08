La liste des candidats à la nouvelle édition du trophée Yachine 2026, décerné au meilleur gardien de but du monde dans le cadre du Ballon d'Or, a été dévoilée ce mardi matin, marquée par l'absence du gardien italien Gianluigi Donnarumma pour la première fois depuis trois ans.

La liste finale des candidats en lice pour ce prestigieux trophée, qui comprend 10 gardiens de but, ne compte cette année aucun gardien italien ni aucun joueur évoluant en Serie A.

Les dix candidats retenus sont : le Marocain Yassine Bounou (Al-Hilal), le Belge Thibaut Courtois (Real Madrid), l'Espagnol Joan García (Barcelone), le Suisse Gregor Kobel (Borussia Dortmund), l'Argentin Emiliano Martínez (Aston Villa et Chelsea), le Sénégalais Édouard Mendy (Al-Ahli), l'Espagnol David Raya (Arsenal), le Russe Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), l'Espagnol Unai Simón (Athletic Bilbao), ainsi que Vozinha, le gardien de but du Cap-Vert (Colo-Colo et Chaves).

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Donnarumma est le détenteur du trophée Yachine lors de la dernière édition, en 2025, après avoir contribué à mener le Paris Saint-Germain vers son tout premier sacre en Ligue des champions à l'issue de la saison 2024-2025.

Le capitaine de la sélection italienne est l'un des deux seuls gardiens à avoir remporté ce trophée à deux reprises (en 2021 et 2025), aux côtés de l'Argentin Emiliano Martínez, sacré en 2023 et 2024.

L'absence de Donnarumma de la liste des candidats intervient après son transfert à Manchester City à l'été 2025 en provenance du Paris Saint-Germain. Avec City, il a disputé 43 matches toutes compétitions confondues, encaissant 41 buts et gardant sa cage inviolée à 18 reprises, et il a remporté la Coupe d'Angleterre ainsi que la Coupe de la Ligue, bien qu'il n'ait disputé aucune rencontre dans ces deux compétitions.