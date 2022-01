Du rififi à Chelsea

Alors que la période de lune de miel de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur de Chelsea est bel et bien terminée, il semble avoir un problème croissant, car un nombre croissant de joueurs sont mécontents et frustrés de sa gestion.

Tuchel menacé à Chelsea

Il était déjà de notoriété publique que Romelu Lukaku était mécontent de l'Allemand, qui a reçu la semaine dernière le prix du Meilleur entraîneur masculin de la FIFA 2021, mais des rapports indiquent qu'il n'est pas le seul joueur mécontent dans le vestiaire des Blues.

Selon The Athletic, plusieurs autres attaquants de Chelsea sont mécontents de la façon dont Tuchel les traite, y compris des critiques sévères sur le banc de touche, et que cela les a amenés à souffrir d'un manque de confiance et d'une peur de prendre des risques. La rotation des joueurs et des postes a également contribué à la mauvaise humeur des joueurs offensifs, qui ont l'impression de ne pas pouvoir construire une certaine constance, certains envisageant même de quitter le club.

De nombreux observateurs ont remarqué les frasques de Tuchel sur le banc de touche et certains joueurs ne réagissent pas bien à sa façon intense et publique de les critiquer. Lukaku a fait part de ses frustrations à Sky Italia en décembre, tandis que Hakim Ziyech a refusé de célébrer son récent but contre Brighton et d'autres joueurs sont également moins impressionnés par l'approche du patron.

L'équipe de Chelsea a traversé une période creuse ces derniers temps, ne remportant que trois de ses dix derniers matches de Premier League. L'équipe a donc perdu la course au titre, puisqu'elle est actuellement à 10 points de Manchester City au classement de la Premier League, avec un match de plus.