Le FC Barcelone est entré avec force dans la course à la signature de l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, après que l'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du club catalan, a passé un appel téléphonique au milieu de terrain pour lui exposer le projet sportif du club et tenter de le convaincre de donner la priorité à un transfert vers les « Blaugranas ».

Selon le journal Sport, cet appel, qui a eu lieu au cours des dernières heures, reflète le sérieux de l'intérêt du Barça pour recruter le joueur et a contribué à modifier le cours des négociations, d'autant plus que le Real Madrid tarde à prendre des mesures décisives pour boucler l'affaire.

Le journal ajoute que Rodri n'exclut plus un transfert au FC Barcelone, alors que tous les indicateurs penchaient ces dernières semaines en faveur du Real Madrid. La compétition est désormais ouverte entre les deux rivaux pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol.

À lire également :

Retournement soudain dans le transfert de la saison : Rodri hésite entre le Real et le Barça

Le FC Barcelone avance sans précipitation

Le journal précise que la direction du FC Barcelone voit en Rodri une opportunité intéressante sur le marché des transferts, mais qu'elle n'a pas l'intention de se lancer dans une surenchère financière pour conclure l'affaire, malgré sa pleine conviction quant à ses qualités et à sa capacité à renforcer le projet de Flick.

Il indique que le directeur sportif Deco poursuit ses contacts avec les proches du joueur, et qu'il a également mené des démarches préliminaires auprès d'un des responsables de Manchester City pour connaître la position du club anglais, avant que les mouvements ne s'accélèrent de façon notable au cours des derniers jours.

Les stars du FC Barcelone tentent de convaincre Rodri

Les tentatives du FC Barcelone ne se sont pas limitées à la direction technique. Le journal révèle qu'un certain nombre de joueurs de l'équipe, au premier rang desquels Lamine Yamal, ont parlé avec Rodri lors des rassemblements de la sélection espagnole, que ce soit pendant la Coupe du monde ou après, lui décrivant l'ambiance au sein du vestiaire du FC Barcelone et vantant le projet mené par Hansi Flick, dans le but de le convaincre de tenter l'expérience au « Camp Nou ».

Le joueur tranchera sur la direction à prendre

Malgré cet intérêt croissant, la direction du FC Barcelone affirme que le renforcement de la ligne d'attaque demeure la première priorité durant ce marché des transferts, mais qu'elle ne souhaite pas laisser passer l'occasion de recruter un joueur du calibre de Rodri, considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde et lauréat du Ballon d'or, alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Manchester City.

Le journal explique que le club catalan attend une position définitive du joueur avant de passer à la phase de négociation financière, soulignant que les responsables du FC Barcelone apprécient la décision de Rodri de geler ses discussions avec le Real Madrid pour le moment afin d'étudier toutes les options, mais qu'ils sont également conscients que ce dossier ne restera pas ouvert bien longtemps.

Le journal conclut son rapport en affirmant que l'entrée du FC Barcelone dans la course a modifié l'équilibre de la concurrence, alors que le transfert de Rodri semblait se diriger vers le Real Madrid, la destination de l'international espagnol s'ouvrant désormais à toutes les possibilités.