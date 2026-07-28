Du Luxembourg : Al-Ittihad trouve une nouvelle solution à sa crise au milieu de terrain

Le club d'Al-Ittihad a trouvé une nouvelle solution à la crise qu'il traverse au milieu de terrain durant la période actuelle, et ce au Luxembourg.

Al-Ittihad cherche à renforcer son milieu de terrain avec au moins deux recrues, en particulier après le départ du Brésilien Fabinho, dont le contrat est arrivé à son terme, ainsi qu'en raison de la blessure dont souffre le Malien Mamadou Doumbia depuis la fin de la saison dernière.

Le journaliste saoudien Majed Houd a indiqué, dans un tweet publié sur son compte personnel du réseau social « X », qu'Al-Ittihad se trouvait en négociations avancées en vue de recruter Leandro Barreiro, milieu de terrain de Benfica et de la sélection du Luxembourg.

Barreiro évolue principalement au poste de milieu défensif, et il a également la capacité de jouer comme meneur de jeu, ou comme milieu défensif, ce qui en fait une option idéale pour l'entraîneur allemand Jens Wissing.

Âgé de 26 ans, il joue pour Benfica depuis 2024, lorsqu'il l'a rejoint librement, après la fin de son contrat avec Mayence, disputant avec le club 97 matchs, au cours desquels il a réussi à inscrire 11 buts et délivrer 12 passes décisives.

En parallèle, Barreiro joue pour la sélection du Luxembourg depuis sa première convocation en 2018, disputant depuis lors 73 matchs internationaux, au cours desquels il a marqué deux buts et délivré 8 passes décisives.

À noter que le nom d'Al-Ittihad a été associé au recrutement de plusieurs joueurs au milieu de terrain durant la période passée, à l'image des Égyptiens Emam Ashour et Marwan Attia, des Marocains Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, et des Nigérians Raphael Onyedika et Wilfred Ndidi.